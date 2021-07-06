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06.07.2021 10:39

Кредиты и доверие

Представители деловых кругов России и Германии упрочили связи в Калуге
Текст: Елена Шулепова
Российская газета - Экономика Центрального округа № 146(8497)
В калуге прошла XVI Германо-Российская конференция городов-партнеров "Укрепление муниципальных и региональных связей - расширение горизонтов". Это стало завершающим и, по словам посла ФРГ в России Геза Андреаса фон Гайра, самым важным событием Года Германии в России.

В конференции приняли участие представители муниципалитетов, деловых кругов и общественных организаций. В течение трех дней эксперты из России и Германии обсуждали самые разные темы: пандемия и экономика, цифровизация, инвестиции, молодежные движения... Как отметил сенатор Анатолий Артамонов, народная дипломатия во все времена имела большое значение. А по словам Геза Андреаса фон Гайра, "взаимодействие гражданских обществ отражает интерес, который народы обеих стран проявляют друг к другу, и придает отношениям между государствами их истинный характер". В свою очередь, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что "экономика, хотя она последние годы подчинялась политике, имеет самоценность и самодостаточность, особенно на городском уровне".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Конференция не случайно проводилась именно в Калуге: по словам губернатора области Владислава Шапши, Германия - один из важнейших партнеров региона. В настоящее время здесь работают более 20 немецких компаний, в том числе выпуская и продукцию на экспорт. А побратимским связям между Калугой и немецким Зулем уже более полувека. Свое развитие они получили в декабре 1969 года, когда между городами была достигнута договоренность о сотрудничестве в области экономики и культуры, рассказал "РГ" городской голова города Калуги Дмитрий Денисов. В то время Зуль находился в составе Германской Демократической Республики.

В рамках конференции прошел Международный экономический форум "Калуга 650: партнерство для развития". Открывая ее, Михаил Швыдкой заметил, что в этих местах еще в эпоху неолита делали кремний:

- Уже тогда здесь жили люди, которые понимали, что производить продукцию - это хорошо.

Он также вспомнил, что в начале 90-х годов прошлого века Калужская область была "убитой территорией".

В Калужской области работают более 20 немецких компаний

- За 650 лет было много успешного в Калуге, но последние 20 лет - это кардинальные преобразования. Ключевым словом для привлечения инвесторов стало слово "доверие", - заметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. - Надо, чтобы не менялся инвестиционный климат, не менялись правила игры.

Тема доверия не раз всплывала в ходе дискуссий форума.

- Необходимо доверие инвестора к партнерам, власти - к инвесторам, бизнеса к гражданам, граждан - к бизнесу, - отметил ректор РАНХИПС Владимир Мау, участвовавший в конференции онлайн. - Самое простое - это быть честным, и это же - самое сложное.

Отношения инвесторов и власти обсуждали также участники экспертной дискуссии "Инвестиционная политика регионов: как подготовить инфраструктуру к приходу инвестора". В регионе, ставшем одним из пионеров создания индустриальных парков, тема вполне адекватна. Тем более что ключевым инвестором, "спровоцировавшим" в свое время калужские власти на вложение средств (а для этого пришлось брать крупные кредиты) в создание технопарков, был немецкий автоконцерн. Что первично: инвестор или инфраструктура? Готовая инфраструктура - это риски для региона. Однако, безусловно, готовая площадка - главное для инвестора, для которого это, напротив, снижение затрат и рисков. Об этом говорили и замгубернатора Калужской области Владимир Попов, и исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков в РФ Денис Журавский. Калужская область рискнула - в результате, по словам губернатора Владислава Шапши, за последние годы в регионе построено около 120 заводов, в том числе транснациональными корпорациями. В регионе на каждый вложенный в индустриальные парки рубль получено 14 рублей инвестиций. При этом, как обратил внимание директор Агентства по привлечению инвестиций в Республику Саха Александр Кондрашин, надо четко понимать, что и где делать. Нужны анализ экономики, выявление перспективных мест, при этом региональные власти должны предлагать инвесторам готовые кейсы - хорошо проработанные проекты.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Другой больной вопрос - кадры. Профессиональные кадры прежде всего интересуют иностранного инвестора. Так, в Калуге с приходом автомобильных концернов был создан учебный центр для автомобилестроения. Но одной инфраструктуры для хорошего инвестиционного климата мало. Главное - эффективный сбыт, заметила Вероника Пешкова, посол доброй воли ООН по промышленному развитию. По ее мнению, иностранным компаниям для завоевания российского рынка надо приходить с производством. Она также обратила внимание на то, что нынешний тренд в продвижении продукции - создание и продвижение коллективных брендов, например "сделано в регионе".

По мнению Вероники Пешковой, сегодня у иностранного инвестора есть интерес к муниципалитетам. И вопрос здесь в полноте информации. Но при этом она должна быть емкой, уверена Вероника Пешкова. В то же время информация, по мнению участников дискуссии, это отнюдь не красивые буклеты - нужно мнение и местного бизнеса (если местным хорошо, то и иностранцам будет неплохо), и других инвесторов.

Между тем

В заключительный день конференции глава администрации Боровского района Николай Калиничев и исполнительный директор и член правления Германо-Российского форума Мартин Хоффманн подписали соглашение о намерениях установления побратимских связей между Боровском и городом земли Саар. Также стало известно, что следующая Германо-Российская конференция пройдет в 2023 году в немецком городе Эссене.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга

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