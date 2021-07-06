РПЦ организует курсы волонтеров "красной зоны" для больниц Москвы

Русская православная церковь при поддержке властей Москвы организовала курсы для добровольцев, которые нужны в "красной зоне" московских больниц для лечения и ухода за больными с COVID-19, сообщила пресс-служба Московского патриархата. Они стартуют 7 июля.

- В программе курсов три дня обучения - 12 академических часов. Волонтерам расскажут, как общаться с пациентами, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, проведут занятия по основам ухода за больными. Затем добровольцы пройдут практику в "красной зоне" одного из ковидных госпиталей Москвы. По окончании обучения выпускники будут прикреплены к московским больницам в качестве волонтеров, - сообщает пресс-служба.

Курсы начнутся в московской Центральной клинической больнице святителя Алексия. Занятия организуются Комиссией по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, учебным центром больницы святителя Алексия, митрополита Московского, при поддержке департамента здравоохранения Москвы и столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Уже с января 2021 года, по согласованию с руководством больниц, в нескольких ковидных стационарах Москвы православные волонтеры помогают пациентам принимать пищу, обеспечивают простой гигиенический уход, беседуют с ними и помогают связаться с родственниками.