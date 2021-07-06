Садоводы Черноземья нацелились на завоевание внутреннего рынка

Российские фрукты и ягоды, по вкусу и качеству превосходящие импортный продукт, еще несколько лет назад занимали скромную долю на региональном рынке Черноземья. Интерес аграриев к садоводству начал расти постепенно, подкрепляемый мерами господдержки, запретом на ввоз зарубежных плодов и энтузиазмом самих представителей бизнес-сообщества. О новых трендах в этом сегменте агропромышленного комплекса рассказали сами садоводы.

Зацвели сады

Несколько лет назад акцент на развитии садоводства в Белгородской области, сделанный региональными властями, у многих игроков рынка вызвал лишь снисходительную улыбку. Производить миллион тонн яблок в дополнение к "миллионным" же объемам мяса - такая цель тогда воспринималась как мечта. Но со временем здесь выработали четкий план действий.

Господдержка в те годы не отличалась разнообразием, а начинающие садоводы отмечали: проблем - масса. Начиная с нехватки качественных саженцев, которые приходилось завозить из-за рубежа, присматриваясь к качеству товара и рискуя привезти вместе с ними вредителей и болезни, и заканчивая дефицитом рабочих рук. Садоводов в местных учебных заведениях не готовили, а ведь ухаживать за той же яблоней - титанический труд, требующий специфических знаний.

Многим пришлось учиться на собственных ошибках, однако постепенно площади под сады интенсивного типа стали расширяться, а видов и сортов плодоносящих деревьев становилось все больше.

Теперь весной в Белгородской области радуют цветением не только яблони, но и гектары черешни, вишни и других косточковых. Особенная гордость садоводов - плантации земляники садовой, которую здесь зовут клубникой. В одном из самых авторитетных садоводческих хозяйств региона - "Корочанском плодопитомнике" - сотрудники теперь удивляются не только обману с яблоками: на местных рынках за корочанские плоды стараются выдать любые привозные. В последние годы обмануть покупателя бойкие торговцы пытались, продавая клубнику, теперь, скорее всего, история повторится и с черешней.

В целом по области южную ягоду стали производить в объеме почти 64 тонны, еще в 2018 году этот показатель не достигал и половины.

Ягоды и фрукты, которые нельзя поставить на фреш-маркет, становятся соками, пюре для детского питания, джемами и даже фруктовыми чипсами

В соседних регионах ситуация похожая. Свыше тысячи гектаров интенсивных садов насчитывается в Курской области. Помимо яблок, здесь выращивают многообразие косточковых. В Липецкой области, тоже стремящейся стать садоводческой столицей Центральной России, площади садовой земляники прибавляют год от года, и в нынешнем сезоне здесь намерены превысить прошлогодние показатели урожайности, собрав 1,3 тысячи тонн. Здесь же заложили первые вишневые сады с капельным орошением, а также малиновые плантации. В Орловской области интерес к садоводству тоже растет с каждым годом: успешные хозяйства, которые заботятся о многообразии культур, наряду с традиционными яблоками выращивая, к примеру, ежевику, собственным примером доказывают: этот бизнес достаточно успешен.

Нет плохой погоды?

Впрочем, садоводы помнят о том, что плодородное Черноземье - зона рискованного земледелия. Нынешняя весна с обильными дождями, с одной стороны, позволила сэкономить на поливе - в масштабах отдельных хозяйств удалось сохранить сотни тысяч рублей, с другой - навредила плодам. Руководитель "Корочанского плодопитомника" Виктор Городов с сожалением констатирует: ранняя черешня местами потрескалась от избытка влаги, зато поздняя налилась сочной спелостью.

Избежать потерь на производстве фруктов позволяют дополнительные инвестиции. Буквально каждая компания вкладывает в перерабатывающие мощности. Курское предприятие "Зоринские сады", выстраивая с нуля плодовый бизнес, не только приобрело линию щадящей упаковки и сортировки, но и обустроило производственный цех для фруктовой продукции.

Те ягоды и фрукты, которые нельзя поставить на фреш-маркет, становятся соками, пюре для детского питания, джемами и даже фруктовыми чипсами. Производители отмечают, что рецептура приготовления всей линейки исключает искусственные красители, а из консервантов в процессе участвует разве что сахар в минимальных количествах. Тоже своего рода и экономия, и фактор преумножения маржинальной стоимости.

Впрочем, чистота продукции уже признана конкурентным преимуществом: садоводы отмечают, что агрохимическую нагрузку минимизируют как могут, заменяя привычные средства защиты биологическими. Выращивать те же экояблоки непросто: традиционный сад и экочасть посадок приходится разграничивать буферной зоной, технику и инструменты закупать для "чистых" деревьев отдельно, и специалистам необходимы дополнительные знания. Возможно, из-за таких сложностей экофрукты легче производить небольшим фермерским хозяйствам, нежели крупным игрокам.

Время инвестировать

И небольшим, и крупным садоводческим хозяйствам до сих пор необходимы квалифицированные кадры, которых на рынке, несмотря на подготовку для отрасли в вузах и ссузах, все равно мало.

Понимая, что ситуация не изменится сама по себе, инвесторы вкладывают не только в перерабатывающие мощности, но и комфорт для сотрудников предприятий, в том числе временных.

В "Зоринских садах", к примеру, намерены в сезон привлекать до тысячи специалистов: они будут и ухаживать за насаждениями, и собирать урожай, и помогать в его сортировке и переработке. Поэтому инвестор уже построил одно общежитие для сотрудников. Представитель компании Сергей Антипов отмечает, что стремились развенчать представление о подобном служебном жилье как о месте исключительно для сна и, наоборот, позаботились об удобстве для сотрудников. По сути, это не общежитие, а мини-гостиница.

- Первый корпус на 50 с лишним мест уже готов, к 1 августа достроим второй, - отмечает он. - Пока нас выручают студенческие отряды. Но и они хотят приезжать издалека и работать у нас. Так, в компанию уже обратились из Пермского края и Калмыкии. Жить эти сотрудники будут в новых номерах.

Кадровый голод испытывают и белгородские садоводы. Виктор Городов отмечает, что сейчас примерно полсотни человек собирают черешню, но хотелось бы нанять еще хоть немного рабочих рук.

Говоря о том, почему местные жители, преимущественно селяне, не спешат трудоустраиваться на те же земляничные плантации или на уборку яблок, представители компаний спешат заверить: не в зарплате дело. Она как раз зависит от самого работника: чем больше яблок или ягод соберут сотрудники, тем выше будет их доход. Однако в этой же, казалось бы, позитивной детали и кроется дьявол: работа в саду - тяжелая и физически, и морально, ведь однообразие мало кому по вкусу.