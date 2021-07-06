В Москве благоустроят более двух тысяч дворов

Пандемия не повлияет на стратегию развития городской среды по программе "Мой район" в Москве. Только в этом году в рамках программы благоустроят и отремонтируют более двух тысяч дворов и больше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Будут отремонтированы и более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список", - добавила вице-мэр. По ее словам, с момента запуска программы в 2018 году уже благоустроено более 330 территорий, в том числе набережные, парки и скверы, пешеходные маршруты и многие другие. Обновлено более 300 библиотек, домов культуры и творчества, выставочных и концертных залов.

"Из недавно законченных проектов я бы отметила замечательную Школьную улицу в Таганском районе с исторической застройкой - она стала пешеходной, фестивальную площадку в японском стиле в Куркине - новую районную достопримечательность. А вот благоустроенная набережная Москвы-реки в Капотне теперь вполне может считаться общегородской достопримечательностью", - считает заммэра.

Многие знаковые объекты приводят в порядок прямо сейчас. Продолжаются работы, например, на ВДНХ. Открылся недавно после реставрации Северный речной вокзал и прилегающий к нему парк.

Напомню, программа "Мой район" предполагает создание всей необходимой инфраструктуры рядом с местами, где живет большинство москвичей. В пешей доступности у них должны быть благоустроенные парки, современные школы, детсады, поликлиники, МФЦ, магазины и многое другое.

Все преобразования стараются делать с учетом мнения самих москвичей. Чтобы услышать всех, недавно начали применять метод соучаствующего проектирования - вместе с архитекторами, проектировщиками и другими специалистами в обсуждении проектов участвуют те, кто непосредственно будет пользоваться результатами их реализации. В пилотный проект соучаствующего проектирования вошли пять дворов в Кузьминках, Марьине, Бибиреве, Рязанском и Лосиноостровском районах. Там с помощью жителей появятся настоящие дворы-парки. С применением этого метода разрабатываются концепции еще 17 дворов и трех общественных пространств в 10 округах столицы.