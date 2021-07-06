В Москве насмерть сбили ехавшую на самокате дочь экс-министра Татарстана

Дочь экс-министра энергетики Татарстана погибла в Москве, переезжая на электросамокате дорогу. По предварительным данным, 30-летняя женщина ехала по пешеходному переходу на красный свет светофора.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МВД РФ по Москве, трагедия произошла в 17 часов 57 минут в районе дома 88 корпус 2 на Мосфильмовской улице. По данным агентства, речь идет о дочери бывшего министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева - Алсу.

Собеседники агентства добавляют, что водитель, сбивший женщину, ехал на автомобиле BMW без номерных знаков. Все обстоятельства происшествия уточняются.