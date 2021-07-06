В Москве отметили День независимости Венесуэлы

В Москве у бюста Симона Боливара состоялась торжественная церемония в честь Дня независимости Венесуэлы и Дня вооруженных сил этой страны. В мероприятии, состоявшемся во дворе Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Рудомино, принял участие глава венесуэльской дипмиссии в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса, президент Ассоциации российско-венесуэльской дружбы Александр Мудрагей, а также представители посольств стран Латинской Америки.

"В Москве мы празднуем 210 лет нашей независимости. Сегодня мы продолжаем бороться за наш суверенитет и самоопределение, поднимая знамена Боливара, защищая наследие Чавеса, под руководством президента Николаса Мадуро! Мы победим", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной страничке посольства в Facebook.

В своем выступлении посол Карлос Рафаэлья Фариа Тортоса выразил благодарность руководству Российской Федерации за помощь, оказываемую народу Венесуэлы все последние годы. Он также отметил, что борьба венесуэльцев за независимость продолжается, и в наши дни, на фоне "попыток США и других западных стран поставить народ страны на колени".

Президент Ассоциации российско-венесуэльской дружбы Александр Мудрагей со своей стороны подчеркнул, что Россия будет делать все для развития дружеских отношений на благо наших стран в рамках "народной дипломатии". В завершающей части церемонии он вручил главе венесуэльской дипмиссии медаль за большой вклад в развитие дружеских отношений между Россией и Венесуэлой.