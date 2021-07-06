В Подмосковье клиент напал на таксиста и угнал машину

В Подмосковье ранее судимый 21-летний парень напал на таксиста и угнал его автомобиль. В МВД сообщили подробности случившегося.

Злоумышленник заказал такси через приложение. Во время поездки из Смоленской области в столицу клиент отменил заказ, заявив, что работает в правоохранительных органах и везет с собой секретные документы, а с помощью приложения можно отследить маршрут.

Когда машина остановилась на автозаправочной станции, парень достал из сумки пистолет, заставил водителя покинуть салон и скрылся. Полицейские нашли похищенный автомобиль в городе Видном. Машину уже успели продать.

Подозреваемого в совершении преступления задержали в Новой Москве. При личном досмотре у него был обнаружен пневматический пистолет. Автомобиль возвращен законному владельцу.