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06.07.2021 11:25

Начну бизнес. Недорого

Текст: Юрий Богомолов (основатель каталога франшиз Businessmens.ru)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 146(8497)
В России наблюдается устойчивый рост рынка франчайзинга. Своеобразным драйвером для него стала нестабильная экономическая ситуация, вызванная ковидными ограничениями.

В кризис потенциальные предприниматели отказываются от идеи начать собственный бизнес из-за повышенных рисков. При этом растет спрос на недорогие франшизы, поскольку использование готового лекала минимизирует эти риски.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Средняя сумма вложений в открытие бизнеса по франшизе в ЦФО в 2021 году - шесть миллионов 150 тысяч рублей.

За последние несколько лет количество недорогих предложений в России выросло. На сегодня 54 процента рынка занимают франшизы с вложениями до миллиона рублей.

Если рассматривать только их, то средняя сумма старта бизнеса - 315 тысяч. Относительно дешевых вариантов масса: франшизы интернет-магазинов, сервисных центров, маркетинговых агентств, пунктов выдачи заказов, аренды персонала, вендинговых аппаратов, терминалов с услугами для населения, выездных химчисток, квизов, участия в торгах...

Самой популярной категорией франчайзинга был и остается общепит. Количество заявок на покупку франшиз этого сегмента растет с каждым годом в среднем на 30 процентов, хотя пандемия негативно сказалась на динамике и темпы роста после первого квартала 2021 года снизились.

Активно развивается рынок медицинских франшиз

Стабильно высок спрос на франшизы формата "кофе с собой": количество заявок на них в начале 2021 года выросло на 14 процентов. Спрос на франшизы стритфуда увеличился на девять процентов, доставки еды - на 11. В этом сегменте от франчайзи, как правило, требуются вложения до миллиона рублей.

Спрос на франшизы интернет-магазинов прибавляет в среднем по 20 процентов в год. В 2020-м количество заявок на покупку таких предложений выросло примерно на треть, а первый квартал нынешнего года показал предварительный рост в 15 процентов.

Активно развивается рынок медицинских франшиз - несмотря на то что здесь с самого начала действуют несколько крупных федеральных игроков: "Invitro", "Helix", "Гемотест", "Ситилаб" и другие. Прирост спроса в 2019 году составлял 20 процентов, а в 2020 году - почти 80. Это объясняется популярностью медицинского бизнеса во время пандемии. В 2021 году уже произошло 10-процентное падение спроса на такие франшизы.

Особенностью рынка франчайзинга является то, что в России пока нет конкретных юридических норм для его регулирования. С одной стороны, это не мешает развитию. С другой - с увеличением числа игроков участились судебные разбирательства между партнерами. Причин для разногласий много: от невыплаты роялти до банального желания разорвать договор с минимальными потерями.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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На этом фоне набирают опыт юридические компании, предлагающие правовое сопровождение предприятий, работающих по франчайзинговой модели. Также заметен интерес к франшизам со стороны игроков банковской отрасли. Почти каждый крупный банк в России теперь предлагает кредитные программы для запуска бизнеса по франшизе. Во время пандемии субсидии для предпринимателей разрешили использовать для погашения паушальных взносов.

Для франчайзера основная сложность сегодня заключается в том, что работа с партнером по франшизе в корне отличается от развития сети собственными силами. Для этого необходимы отдельные мощности, штат и расходы. А главное - понимание, что взгляды на бизнес у партнеров могут не совпадать.

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