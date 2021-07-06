По данным администрации Владимирской области, на ряде предприятий региона внедряется система премирования работников, привившихся от новой коронавирусной инфекции.

В частности, привитым работникам Муромского стрелочного завода полагается выплата в пять тысяч рублей. Причем по решению руководства предприятия ее получат не только недавно привившиеся сотрудники завода, но и те, кто вакцинировался раньше, - при предъявлении сертификата.

Более того, как рассказал директор стрелочного завода по качеству Андрей Алексеев, сейчас на предприятии прорабатывается вопрос о бесплатном тестировании сотрудников на антитела к COVID-19, потому что многие не делают прививку, будучи уверенными в их наличии. Также есть предварительная договоренность о выездах мобильных бригад для вакцинации непосредственно на предприятии.

На ковровском заводе имени Дегтярева, выпускающем стрелковое оружие, гранатометы, мототехнику, сельхозтехнику и другое, вакцинация проводится с начала года. В медицинской части предприятия каждый день ведет прием терапевт профилактория, прививки от коронавируса делают медсестры заводского здравпункта.

На ковровском заводе имени Дегтярева, выпускающем стрелковое оружие, вакцинация проводится с начала года

- Период пандемии стал серьезным испытанием для всех. Завод оперативно включился в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, - сообщили в заводской пресс-службе. - В плотном контакте с Роспотребнадзором проводился мониторинг заболеваемости, разработана восстановительная программа для работников, переболевших ковидом. При помощи контрагентов введена ПЦР-диагностика для заводчан, имевших контакт с инфицированными, она используется и сейчас. В том, что завод устоял, что было своевременно выполнено задание по гособоронзаказу, есть большая заслуга медицинской службы предприятия.

По данным пресс-службы ЗиДа, с января 2021 года до конца июня привиты почти полторы сотни работников, из них оба компонента вакцины получили 1,3 тысячи человек.

В администрации Владимирской области рассказали, что решение о выплате премии в качестве бонуса для вакцинированных сотрудников приняло также руководство двух компаний города Гусь-Хрустального, производящих стеклянную посуду и продукцию на основе стекловолокна.

Кстати

Во Владимирской области промышленные предприятия могут оформить паспорта коллективного иммунитета работников к COVID-19. Для этого до 1 августа 2021 года должно быть привито не менее 60 процентов персонала от фактической численности. В зачет идут также сотрудники, переболевшие ковидом после 1 января 2021 года. А к 1 сентября 2021 года процент привитых должен составлять не менее 80 от фактической численности работников. Предприятия с паспортами коллективного иммунитета работников к COVID-19 будут находиться в режиме наибольшего экономического благоприятствования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и, как следствие, ужесточения ограничительных мер, направленных на противодействие распространению вируса.