Жителям Подмосковья предложат помощь при разводе

Пилотный проект, в котором примут участие жители семи муниципалитетов, запускается в Подмосковье. В Клину, Раменском, Дмитрове, Мытищах, Орехово-Зуеве, Подольске и Одинцове помощь разводящимся семьям с детьми будут оказывать медиаторы. Это специалисты, в чьи задачи входит помочь взрослым развестись так, чтобы это как можно меньше отразилось на детях.

Проект "НЕделим" запущен по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Как говорит детский омбудсмен, в каждой третьей распадающейся семье возникают споры о детях. Бывшие супруги по-разному видят, где жить ребенку после развода, с кем ему проводить выходные и праздники, кто должен оплачивать лечение у частных врачей и отдых, если он в разы превышает размер алиментов. Иногда родителям удается договориться, но в большинстве случаев им нужна помощь специалистов, как бы супруги ни сопротивлялись. "В прошлом году за помощью в решении подобных вопросов ко мне обратились 194 семьи, в этом поступило 71 обращение. Но нужно учесть, что до меня доходят в основном родители, которые уже находятся в состоянии затяжного конфликта", - говорит Мишонова.

Медиаторы, которые будут помогать родителям сглаживать конфликты во время развода, - это юристы, адвокаты и психологи. "В идеале проект должен работать так: как только взрослые подают на развод, им предлагается консультация медиатора. Даже если видимого конфликта нет, специалист выяснит, как экс-супруги планируют в дальнейшем решать вопросы, связанные с воспитанием ребенка. При необходимости будут предложены варианты решений, исходящие прежде всего из детских интересов", - рассказали в аппарате уполномоченного.

Как уточняют в аппарате, сейчас составляется единый реестр медиаторов Подмосковья. Пока они работают на благотворительных началах, но в ближайшие месяцы их деятельность будет оформлена в полноценную социальную услугу. Ее станут предлагать экс-супругам в судах, в центрах социальной помощи семье и детям, в отделах по делам несовершеннолетних и прочих организациях, куда могут обратиться за помощью члены проблемных семей. Но и благополучные семьи смогут обратиться за помощью к медиаторам, если чувствуют, что во время развода возникают противоречия, которые грозят перерасти в скандал.