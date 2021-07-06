Бурятскому бизнесу выделили 137,5 млн рублей для поддержки в локдаун

Власти Бурятии в ближайшее время начнут выдачу зарплатных субсидий для малого и среднего бизнеса, который приостановил работу из-за ковидных ограничений до 11 июля, сообщил на своей страничке в соцсети Instagram глава республики Алексей Цыденов.

"Подписал постановление. На субсидии выделяем из республиканского бюджета 137,5 миллиона рублей. Пострадавшие предприятия получат сумму, исходя из числа сотрудников, дней ограничения и МРОТ. Уже буквально на днях центр "Мой бизнес" начнет принимать заявки на субсидию", - уточнил Цыденов.

По его словам, это только одна из новых мер поддержки бизнеса: пострадавшие предприниматели также получат двухмесячную отсрочку по всем займам, а тех, кто арендует госимущество, освободят от платежей.

Главное условие - сохранить коллектив. На первое сентября численность работающих не должна снизиться более чем на 10 процентов по сравнению с первым июня.

Напомним, с 27 июня по 11 июля в республике действует режим нерабочих дней​​​. Приостановлена деятельность всех предприятий за исключением служб жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, торговых точек, продающих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта.