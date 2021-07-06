Друг погибшего на Камчатке штурмана Ан-26 рассказал о его увлечениях

Штурман разбившегося самолета Ан-26 Владимир Садиев всю жизнь проработал на Камчатке, сообщает РИА Новости со ссылкой на его друга Максима Суркова​​​.

Садиев был одним из шести членов экипажа, которые были на борту судна в момент крушения. Также тем рейсом из Петропавловска-Камчатского в Палану летели 22 пассажира. Все они, по предварительным данным, погибли.

По словам Суркова, со штурманом он познакомился через жену, которая училась с Владимиром в одном классе. Садиева характеризуют как настоящего профессионала, всегда готового прийти на выручку. Он родился и вырос на полуострове. Здесь же осталась его семья.

Садиев много времени уделял работе по хозяйству. Так, Владимир своими руками строил дом, сложил в нем печь.