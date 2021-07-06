На Камчатке пассажирский самолет Ан-26 перестал выходить на связь

Самолет Ан-26 на Камчатке не вышел на связь в назначенное время, на борту 28 человек, сообщили в региональном главке МЧС.

Известно, что самолет летел по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. "По предварительным данным, на борту находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа", - со ссылкой на МЧС пишет РИА Новости.

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. На место выдвинулись группы филиала поисково-спасательного отряда МЧС России по Камчатке.