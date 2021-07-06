На Камчатке пропал пассажирский самолет Ан-26

Самолет, вылетевший из камчатского аэропорта Елизово в Палану, не выходит на связь, сообщила пресс-служба правительства региона.

По данным краевого министерства транспорта, экипаж не вышел на связь в назначенное время, и самолет пропал с радаров.

"Все оперативные службы подняты по тревоге и отправлены для обследования маршрута самолета. Район исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, на борту самолета находились 28 человек: шесть членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей до 12 лет.