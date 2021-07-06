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06.07.2021 08:49
Рубрика: Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело после потери связи с Ан-26

Текст: Александр Филимоненко

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту самолета, проводятся следственные действия в компании-эксплуатанте, устанавливается круг допрашиваемых лиц, в том числе свидетелей случившегося, проводится комплекс действий, направленных на выяснение обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации СУ СК, 6 июля в дневное время в районе поселка Палана Камчатского края была утеряна связь с самолетом Ан-26, на борту которого находились пассажиры и члены экипажа. Сейчас ведутся поиски пропавшего самолета.

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