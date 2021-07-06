На Колыме потушили крупнейший в этом году пожар

Крупный пожар, полыхавший на территории в 1710 гектаров, потушили в Хасынском районе Магаданской области, сообщается на сайте областного пожарно-спасательного центра.

В его тушении принимали участие 15 огнеборцев, помощь оказывал вездеход. Но сложность заключалась в том, что заливать пламя пришлось с помощью ранцевых огнетушителей, объем которых всего 20 литров, а ближайший источник для пополнения водой находился в 1,2 километра от зоны пожара. Боролись с огнем почти трое суток.

Отмечается, что лето этого года на Колыме не особенно солнечное, и погода стоит не засушливая, поэтому, скорее всего, пожары в лесу возникают по вине человека.