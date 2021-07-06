Парламентарии двух регионов предложили включить реку Лену в нацпроект

Парламентарии Якутии и Иркутской области предложили включить реку Лену в нацпроект "Экология". Совместное решение они выработали по итогам заседания, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи.

В свое время при разработке нацпроекта власти Якутии предлагали отдельным блоком включить реку Лену в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов". В этот перечень вошли озера Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское, реки Волга, Дон, Обь, Енисей, Амур, Урал, Печора, а также река Саранка в Мордовии. Однако Лены, бассейн которой занимает седьмую часть территории России, в списке нет. В минэкологии России посчитали, что в сравнении с другими водными объектами величайшая сибирская река выглядит относительно благополучно.

Участники совместного заседания пришли к выводу, что это далеко не так. Причем по многим причинам.

В руслах рек Ленского бассейна в советские годы было затоплено более 260 судов. Их надо поднимать, потому что они мешают судоходству и ржавеют, ухудшая качество воды.

С каждым годом увеличивается слив в реку неочищенных сточных вод. Доля загрязненных сбросов в Лену и ее притоки составляет 39 процентов при общероссийском уровне 34 процента. Для решения этой проблемы в 28 населенных пунктах надо строить канализационно-очистные сооружения.

В 37 расположенных вдоль Лены населенных пунктах при колебаниях уровня воды разрушаются берега. Надо проводить берегоукрепительные работы и строить защитные сооружения.

При этом река мелеет, что затрудняет завоз жизненно необходимых грузов в арктическую зону. На многих участках надо углублять дно.

Участники заседания отметили, что вне нацпроекта, на региональном уровне профинансировать все эти мероприятия невозможно.

- Лена имеет огромное социально-экономическое значение для жизни Иркутской области, но уже не первый год мы наблюдаем негативные явления, которые могут иметь катастрофические последствия для населения двух соседних регионов. В первую очередь речь идет о стабильном снижении уровня воды, что осложняет завоз топлива и продуктов в отдаленные районы. А загрязнение реки вызывает сокращения количества рыбы, - сказал председатель комитета Заксобрания Иркутской области по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Роман Габов.

Инициатор заседания, председатель комитета парламента Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Владимир Прокопьев отметил, что на крупных притоках Лены (Витиме, Олекме, Алдане и Вилюе) ведется промышленное освоение природных ресурсов. Поэтому качество воды вызывает серьезную обеспокоенность.

- Необходимо приложить максимум усилий для включения реки Лены и ее притоков в национальный проект "Экология". Важно прописать все мероприятия по строительству и реконструкции водоочистных сооружений в населенных пунктах, расположенных на берегах реки, по очистке акваторий от затонувших судов, а берегов - от металлолома, по проведению дноуглубительных работ. Надо принять меры по объявлению моратория на сплошную вырубку лесов в верховьях Лены и ее притоков. Кроме того, должен быть усилен надзор за природопользователями, осуществляющими свою деятельности в бассейне этой реки, - подчеркнул парламентарий.

Участники заседания приняли проект совместного решения, адресованного правительству и минприроды России, Федеральному агентству водных ресурсов, представительным органам и исполнительной власти Иркутской области и Якутии: предлагается включить реку Лену в нацпроект "Экология". Кроме того, документ предусматривает ряд мероприятий, связанных с обеспечением экологического надзора.