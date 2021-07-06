Прокуратура начала проверку после исчезновения Ан-26 на Камчатке

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту исчезновения пассажирского самолета Ан-26 Камчатского авиационного предприятия, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. В аэропорту назначения оно не появилось. По предварительным данным, там 23 пассажира и шесть членов экипажа. Проводятся поисково-спасательные мероприятия. По данному факту Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка", - отмечается в сообщении.

Напомним, самолет Ан-26 вылетевший 6 июля из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, не вышел на связь в назначенное время.