В Чите неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину

В ночь на вторник жители одного из домов на улице Горького в Чите были разбужены стрельбой. Прибывшие полицейские обнаружили во дворе убитую женщину и раненого мужчину.

Как сообщается на сайте следственного управления СК России по Забайкалью, сообщение о стрельбе поступило в правоохранительные органы около четырех часов утра.

"Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, обнаружили в машине тело женщины с признаками насильственной смерти. Кроме того, с места происшествия в больницу доставлен мужчина с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусматривающих ответственность за убийство и покушение на убийство двух человек.

Следователи совместно с сотрудниками полиции работают на месте преступления. Произведен осмотр, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы. Установлена личность убитой женщины, это жительница Читы 1982 года рождения. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастного к этому преступлению лица.