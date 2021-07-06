В Хабаровском крае завели дело о подлоге при оснащении тубдиспансера

В Хабаровском крае заведено уголовное дело о служебном подлоге при исполнении госконтракта по оснащению противотуберкулезного диспансера медицинским оборудованием. Его фигурантом стал руководитель КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края".

Дело возбуждено после прокурорской проверки.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, глава учреждения подписывал акты о приемке невыполненных работ по монтажу и вводу в эксплуатацию медицинской техники, а также документы о неоказанных услугах по обучению сотрудников заказчика правилам эксплуатации. Все это повлекло их необоснованную оплату в размере 24,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела надзорное ведомство взяло под свой контроль.