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06.07.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

В Якутию направят дополнительные силы для тушения лесных пожаров

Текст: Тимофей Борисов

В Якутии крайне сложная обстановка. В МЧС России сообщили, что за сутки количество пожаров там увеличилось на семь очагов, а площадь пожаров - более чем на 132 тысячи гектаров. Всего по состоянию на сегодняшний день в регионе горит 826 тысяч гектаров леса. Объявлен режим ЧС.

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"Авиалесоохрана" решила перебросить в регион усиление. Пока там борются с огнем около трех тысяч человек.

"Пытаемся стабилизировать ситуацию, но огонь пока выигрывает у нас. К тому же и прогноз по горимости на июль - плохой. Сейчас делаем все, что от нас зависит. Но, к сожалению, над республикой не всегда кучевые облака и оксид серебра не применить", - отмечается в сообщении спасателей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары РГ-Видео

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