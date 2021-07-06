В Якутию направят дополнительные силы для тушения лесных пожаров

В Якутии крайне сложная обстановка. В МЧС России сообщили, что за сутки количество пожаров там увеличилось на семь очагов, а площадь пожаров - более чем на 132 тысячи гектаров. Всего по состоянию на сегодняшний день в регионе горит 826 тысяч гектаров леса. Объявлен режим ЧС.

"Авиалесоохрана" решила перебросить в регион усиление. Пока там борются с огнем около трех тысяч человек.

"Пытаемся стабилизировать ситуацию, но огонь пока выигрывает у нас. К тому же и прогноз по горимости на июль - плохой. Сейчас делаем все, что от нас зависит. Но, к сожалению, над республикой не всегда кучевые облака и оксид серебра не применить", - отмечается в сообщении спасателей.