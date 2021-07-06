В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

С пятого июля в Комсомольске-на-Амуре введен режим чрезвычайной ситуации из-за ожидающегося подъема воды в реке. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

По прогнозам гидрологов, гребень паводка подойдет к городу 14-18 июля. Уровень воды в Амуре может вырасти до 500-600 сантиметров. При этом отметка опасного явления на этом участке реки равна 650 сантиметрам.

Тем не менее, власти вовсю готовятся к возможному подтоплению: закрывают ливневки, проверяют защитные дамбы, подвозят грунт для их отсыпки. Мэрия обратилась к краевым властям с просьбой выделить дополнительные насосы для откачки воды.

Готовы к развертыванию пункты временного размещения для пострадавших. Жителей поселков, попадающих в зону паводка, просят подготовиться к возможной эвакуации.