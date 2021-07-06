Военные соберут мусор на арктическом острове Врангеля

Сводное экологическое подразделение Восточного военного округа очистит остров Врангеля от бытового мусора и подготовит к вывозу имущество и оборудование, отслужившее свой срок, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 1 ранга Николай Воскресенский.

"В ближайшие дни личный состав будет переброшен вертолетами на остров. В составе отряда не только военнослужащие, но и гражданские специалисты", - отметил он.

В работах на острове планируется задействовать более десятка единиц спецтехники и свыше 50 военнослужащих. Кроме сбора мусора, экологическое подразделение займется рекультивацией очищенных земель.

В ноябре киллекторное судно КИЛ-168 вывезет собранный мусор на материк для дальнейшей утилизации.

Остров Врангеля относится к Иультинскому району Чукотского автономного округа и является частью одноименного заповедника, природный комплекс которого признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.