Газодобытчики Оренбуржья организовали акцию "Внимание, пешеход!"

В Оренбурге проходит акция "Внимание, пешеход!". Предупреждающие надписи перед "зеброй", памятки для пешеходов и наклейки для вежливых водителей, инструктажи, агитационные мероприятия, уроки безопасности для детей, обращение футболистов клуба "Оренбург" с призывом соблюдать меры ПДД - целый комплекс профилактических мероприятий организовала компания "Газпром добыча Оренбург".

Для привлечения внимания водителей города к безопасному проезду пешеходных переходов в городе прошла акция "Живые знаки". Сотрудники компании вышли на обочину одной из наиболее оживленных магистралей Оренбурга - улицы Чкалова. Они держали в руках знаки ограничения скорости и плакаты #СнижаемСкоростьСохраняемЖизнь.

На 20 переходах Оренбурга, где в 2021 году произошли ДТП с наездом транспорта на пешеходов, были нанесены надписи, призывающие горожан отвлечься от мобильного телефона, снять наушники и капюшон, убедиться в безопасности перехода.

В фокусе внимания - юные пешеходы.

- Один из уроков безопасности проведен совместно с ГИБДД в лагере дневного пребывания "Олимпиец". Ребятам рассказали о правилах перехода улицы и дорожных знаках, вручили им светоотражающие браслеты, - рассказали в пресс-службе предприятия. - Советом ученых и специалистов компании в детских лагерях "Газовик" и "Олимпиец" проводятся познавательные интерактивные викторины.

В рамках акции состоялся флешмоб, который помогли провести аниматоры лагеря дневного пребывания Дворца культуры и спорта "Газовик", а также представители Совета молодых ученых и специалистов предприятия. Его участниками стали взрослые пешеходы, переходящие дорогу с маленькими детьми, подростки, которые не расстаются с мобильными телефонами, и велосипедисты. Сотрудники ГИБДД рассказали юным пешеходам о правилах движения и напомнили о необходимости быть бдительными и осторожными.

На протяжении пяти дней в часы пик по улицам Оренбурга курсировал автомобиль оповещения управления связи. Из громкоговорителей в местах большого скопления людей пешеходам напоминали правила безопасного перехода проезжей части.

Кроме того, проведены инструктажи для водителей транспортных предприятий, обслуживающих газодобывающий комплекс. А футболисты клуба "Оренбург" записали специальное обращение к пешеходам с призывом соблюдать правила безопасности. Видеоролик можно увидеть на youTube-канале "Газпром добыча Оренбург". Аудиоверсия транслируется волне FM 102,3 в эфире информационного партнера акции "Авторадио Оренбург".