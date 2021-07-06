За проекты благоустройства, которые будут реализованы в следующем году, отдали свои голоса более 9,7 миллиона жителей России. Наиболее активно голосовали в Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи и Краснодаре.

В рейтинг самых активных попали два кубанских города. В каждом из них за проекты проголосовали более 100 тысяч человек. В Краснодаре самыми популярными стали планы по реконструкции Нижнего Покровского озера и бульвара Николаевского. В Сочи - по реконструкции набережной по улице Конституции СССР, голосовали также за общественную территорию в селе Красная Воля под Адлером, а также за благоустройство вдоль реки Мацеста.

А в этом году в Сочи завершился второй этап реконструкции набережной в районе "Ривьеры", благоустраивается городской пляж "Маяк". "Мы вдвое увеличили пляжную территорию, создали, организовали спортивную площадку и закатный амфитеатр", - рассказала депутат городского собрания Сочи Анна Невзорова. Также по просьбам туристов расширили зону воркаута.

В Ростовской области на голосование было представлено 93 объекта. В лидерах два ростовских парка. Парк "Дружба" в 2022 году может существенно измениться. Зона возле водохранилища будет оборудована перголами для тени и лавочками. Появятся велодорожки, спортивная площадка с тренажерами. Ждет реконструкция и парк имени Горького в центре Ростова-на-Дону.

В Самаре больше всего голосов отдано объектам, расположенным на городских окраинах. Больше всего самарцев одобрили благоустройство парка "Молодежный". Здесь восстановят озеро, появятся велодорожки, несколько спортплощадок и даже скейт-парк. На втором месте - сквер по улице Ташкентской. На третьем - Воронежские озера, где восстановят каскадный фонтан, сделают хоккейную колду и тропу здоровья. С озеленением поработают дендрологи: по возможности взрослые деревья постараются сохранить, появятся и новые.

В самарском парке восстановят озеро и появится площадка для экстрим-катаний

В Свердловской области жители могли оценить предложения в 54 муниципалитетах. Например, выбрать оформление Преображенского парка и Солнечных аллей в Екатеринбурге, расположение зон для активного отдыха. В некоторых населенных пунктах - от Волчанска до Кировграда - к голосованию подключились свыше трети жителей, что значительно превысило количество прогнозируемых участников, по словам губернатора Евгения Куйвашева.

Вся эта работа в регионах проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".