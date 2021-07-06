В четырех регионах России проходят учения стратегической авиации

В четырех субъектах РФ - Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях - проходит масштабное летно-тактическое учение Дальней авиации России. По сути дела в нем участвует костяк стратегической компоненты ВКС страны. Руководит маневрами, которые продлятся до 9 июля, командующий Дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Всего в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78", - сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Перечень задач, поставленных экипажам, внушительный. Летчики, в частности, должны отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, выполнить полеты с дозаправкой в воздухе, потренироваться в боевом применении средств поражения по наземным целям на полигонах. Хотя реального пуска ракет в сценарии учений нет, электронные пуски там предусмотрены.

Уже известно, как был организован первый этап летно-тактического учения в авиадивизии, дислоцированной на аэродроме Энгельс (Саратовская область). Все началось с того, что соединение подняли по тревоге. Практически сразу экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили ночные полеты с условными пусками крылатых ракет. Кроме того, уточнили в Минобороны РФ, личный состав выполнил задачи по выводу авиационной, автомобильной и специальной техники из-под удара условного противника.

Напомним, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС гарнизона Энгельс участвуют в воздушном патрулировании над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей. А их дальневосточные коллеги регулярно ходят по маршрутам над Тихим океаном. В Дальней авиации также практикуются многочасовые перелеты над территорией России. Обычно они сопровождаются дозаправкой топливом в воздухе и выполнением в небе различных учебно-боевых задач, в том числе реальным пуском ракет по целям на полигонах.

В ноябре 2017 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что наша страна увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.