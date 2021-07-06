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06.07.2021 15:35
Рубрика: Власть

В четырех регионах России проходят учения стратегической авиации

Текст: Юрий Гаврилов
В четырех субъектах РФ - Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях - проходит масштабное летно-тактическое учение Дальней авиации России. По сути дела в нем участвует костяк стратегической компоненты ВКС страны. Руководит маневрами, которые продлятся до 9 июля, командующий Дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Всего в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78", - сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Перечень задач, поставленных экипажам, внушительный. Летчики, в частности, должны отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, выполнить полеты с дозаправкой в воздухе, потренироваться в боевом применении средств поражения по наземным целям на полигонах. Хотя реального пуска ракет в сценарии учений нет, электронные пуски там предусмотрены.

Уже известно, как был организован первый этап летно-тактического учения в авиадивизии, дислоцированной на аэродроме Энгельс (Саратовская область). Все началось с того, что соединение подняли по тревоге. Практически сразу экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили ночные полеты с условными пусками крылатых ракет. Кроме того, уточнили в Минобороны РФ, личный состав выполнил задачи по выводу авиационной, автомобильной и специальной техники из-под удара условного противника.

Напомним, что экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС гарнизона Энгельс участвуют в воздушном патрулировании над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей. А их дальневосточные коллеги регулярно ходят по маршрутам над Тихим океаном. В Дальней авиации также практикуются многочасовые перелеты над территорией России. Обычно они сопровождаются дозаправкой топливом в воздухе и выполнением в небе различных учебно-боевых задач, в том числе реальным пуском ракет по целям на полигонах.

В ноябре 2017 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что наша страна увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Саратовская область ДФО Амурская область СФО Иркутская область ЦФО Рязанская область

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