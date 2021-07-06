В Оренбургской области на тушение степного пожара бросили авиацию

Второй день идет борьба с природным пожаром в окрестностях оренбургского города Медногорска. Принято решение привлечь к тушению огня авиацию.

Как сообщила во вторник пресс-служба правительства Оренбургской области, сегодня губернатор региона Денис Паслер провел переговоры с Минобороны РФ. В течение полутора-двух часов два военно-транспортных самолета совершат по три вылета, сбросив на район стихийного бедствия более 250 тонн воды. Глава региона находится в Медногорске и лично контролирует ход ликвидации пожара.

Борьба с огнем осложняется гористой местностью и сильным ветром.

В городе введен режим ЧС. С понедельника в Медногорске развернут региональный межведомственный штаб. На тушение пожара брошены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона, Медногорска, Оренбурга, соседних городов - Орска, Новотроицка, Кувандыка - а также волонтеры. Всего задействовано 157 человек и 40 единиц техники - в том числе, пожарный поезд станции Кувандык. Совместными усилиями удалось не допустить перехода огня на жилые дома. Ведется постоянный мониторинг обстановки с помощью беспилотников.

В Медногорске организовано дежурство медицинских служб. По словам главврача городской больницы Вячеслава Объедкова, обращений от жителей не поступало.