МЧС приготовилось к эвакуации жителей Медногорска из зоны пожара

В Оренбуржье приготовились к эвакуации жителей Медногорска из-за пожара, подступающего к городу. Несмотря на привлечение авиации к борьбе со стихией, огонь быстро распространяется.

Как сообщило Главное управление МЧС по региону, в качестве превентивных мероприятий подготовлены пункты временного размещения людей.

Напомним, что борьба с природным пожаром в окрестностях города ведется второй день. Сегодня на помощь огнеборцам была брошена авиация Минобороны РФ. В 14:40 два самолета Ил-76 военно-транспортного авиаполка произвели сброс воды - по 42 тонны с каждого борта. Авиация заходит на повторный сброс.

Процесс тушения осложняется труднодоступной гористой местностью и сильным порывистым ветром - до 23 метров в секунду. На месте происшествия работают 249 человек и 55 единиц техники, в том числе - авиация МЧС России и Минобороны. В готовности к реагированию Волжский спасательный центр МЧС РФ.

В городе введен режим ЧС. Ход ликвидации пожара контролирует губернатор региона Денис Паслер - он сегодня работает в Медногорске.