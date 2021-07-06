Теперь у всех врачей башкирского Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера есть свои персональные компьютеры. По всей стране активно создается "цифровой контур" в больницах и поликлиниках.

Это одна из задач нацпроекта "Здравоохранение", в котором особое внимание уделяется цифровизации.

Внутри диспансера создана локальная сеть, которая связана с Республиканской медицинской информационной автоматизированной системой. В нее загружают электронные карты пациентов, данные лабораторных анализов больных.

К началу 2022 года врачи должны полностью перейти на цифровой документооборот. Оформление медицинской документации традиционно отнимает много времени. А работать в цифровой среде гораздо быстрее и удобнее, чем писать от руки. В программах есть шаблоны для всего - знай себе заполняй информацией.

Программа нацпроекта работает и на здоровье пациентов самарской городской поликлиники № 10. Более 200 рабочих мест медиков здесь автоматизировали. Врачам закупили компьютеры, принтеры и видеокамеры для проведения телемедицинских консультаций. Бригаду неотложной медпомощи также вооружили планшетами для оформления вызова пациента и, в случае необходимости, проведения экстренной телеконсультации с врачом.

Бригада неотложной медпомощи может теперь проводить экстренные телеконсультации с врачами

Сейчас в поликлинике переходят на электронные амбулаторные карты, передачу информации из одного лечебного учреждения в другое по защищенным каналам связи, минуя бумажные носители. Все документы будут в режиме онлайн, в том числе рецепты в аптеку, направления на стационарное лечение, консультации детей на дому и многое другое.

Участковый педиатр Светлана Петрова считает, что цифра облегчила работу врачей, не нужно заполнять лишние бумаги. И экономит время родителей маленьких пациентов.

У них теперь есть возможность дистанционно записаться не только на прием к врачу, но и на телемедицинскую консультацию. Родители очень довольны, что можно "показать" детей узким специалистам других медорганизаций без посещения. Педиатр сразу получает заключение с необходимыми рекомендациями. Это позволяет быстрее начать нужное лечение. До конца года в поликлинике № 10 запланировано проведение около четырех тысяч таких консультаций.

Цифра

926 тысяч рабочих мест медработников были подключены к информационным системам в прошлом году