В Татарстане директор медколледжа арестовали по делу о взятках

Суд в Набережных Челнах избрал меру пресечения в отношении директора местного медицинского колледжа, ставшей фигурантом дела о получении взяток и превышении должностных полномочий.

По информации прокуратуры Татарстана, женщина отправлена под домашний арест почти на два месяца, до 30 августа 2021 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, 68-летняя директор учебного заведения подозревается в нескольких эпизодах получения взяток в крупном размере, а также незаконной выдаче сертификатов на обучение и сертификатов на наличие прививок от COVID-19.