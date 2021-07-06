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06.07.2021 17:48
Рубрика: Экономика

"Львята" везут без барьеров

Текст: Ульяна Вылегжанина, Оксана Ильина
В новых вагонах еще есть кнопки для связи с водителем для слабовидящих. Фото: Пресс-служба Минтранса Удмуртии В новых вагонах еще есть кнопки для связи с водителем для слабовидящих. Фото: Пресс-служба Минтранса Удмуртии
В новых вагонах еще есть кнопки для связи с водителем для слабовидящих. Фото: Пресс-служба Минтранса Удмуртии

За полгода "Львята" - современные трамваи - прошли по улицам Ижевска 413 тысяч километров, что больше расстояния от Земли до Луны.

Москва запустила новые односекционные трамваи

Они появились в городе прошлой зимой. Ярко-красные на фоне белых заснеженных улиц, трамваи сразу стали предметом обсуждения в социальных сетях, на остановках и в магазинах. Кто-то писал, что именно так и представлял себе общественный транспорт будущего. Кто-то сомневался: "А впишутся ли в повороты непривычно длинные и узкие вагоны. Они на 3,5 метра длиннее привычной "Татры"?" Сегодня все сомнения остались позади - новинка вписалась и в повороты, и в транспортную систему города.

Они сделаны низкопольными, в салоне есть площадка для колясок, инвалидных и детских, кнопки для связи с водителем, продублированные шрифтом Брайля. Есть контрастные поручни. Оценка заместителя председателя Общественной организации инвалидов "Благо" Сергея Меркурьева оказалась краткой: "Удобно. Чувствуешь себя полноправным пассажиром".

"Ижевск стал одним из 13 победителей нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Это позволило обновить трамвайный парк впервые с 2003 года. 60 процентов средств выделил федеральный бюджет, оставшиеся - республика", - рассказал "РГ" министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

А в Пскове в рамках нацпроекта активно приводят в нормативное состояние десять улиц. К примеру, с учетом участков, отремонтированных в прошлом году, Инженерную улицу в этом - полностью приведут к нормативу. Эта дорога, ведущая к поликлинике, - социально значимый объект.

Нужен контроль!

Псковичи замечают изменения. Однако не все они, к сожалению, радуют горожан.

К примеру, тротуар на Октябрьском проспекте, приподняли до уровня входных дверей в дома. "Наклон от тротуара к проезжей части составляет 40 градусов, - рассказывает главный инженер "Дорожной инспекции ОНФ", житель Пскова Николай Мельков. - Человек на инвалидной коляске рискует выкатиться под колеса автомобиля. Тяжело мамам с детскими колясками".

По его словам, проблема, когда создаваемые элементы доступной среды неудобны или даже опасны для их "потребителей", актуальна и для других регионов. Чтобы от нее избавиться, эксперты Общероссийского народного фронта предлагают повышать квалификацию чиновников, работающих в дорожном хозяйстве. "Кроме того, надо привлекать к контролю за проектной документацией и самих работ все организации инвалидов, а не только лояльные властям", - подчеркивает Мельков.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Удмуртия Ижевск СЗФО Псковская область Псков Национальные проекты 2019-2024

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