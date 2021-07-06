Бюджет выделит 18 млрд рублей на строительство кампуса Томского университета

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе поездки в Сибирский федеральный округ посетил Томский государственный университет и сообщил, что бюджет выделит более половины средств на строительство межвузовского кампуса.

Проект студенческого городка рассчитан на 10 тысяч человек, комплекс расположится на левом берегу реки Томь и займет порядка 52 гектаров. В кампусе разместятся не только жилые корпуса, но и научные лаборатории, спортивные сооружения, креативные пространства, представительства бизнес-компаний и университетских стартап-студии для развития студенческого предпринимательства.

"Все необходимые ресурсы предусмотрены", - сообщил Мишустин после презентации проекта, которую провел ректор ТГУ Эдуард Галажинский. Глава кабмина добавил, что решение было принято после "жаркой дискуссии" с министром финансов Антоном Силуановым и главой министерства науки высшего образования Валерием Фальковым. "Соответственно, предусмотрели все необходимые средства. Почти 18 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета", - заявил глава правительства. Общая стоимость проекта оценивается в 31 млрд рублей. "В добрый путь новому кампусу Томского университета", - заключил он.

Затем премьер-министр расписался на специальном "инновационном" кирпиче с наночастицами, который, по словам ректора ТГУ, будет заложен в основание будущего кампуса.