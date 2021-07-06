Через девять лет после выпуска студент Томского политеха стал его ректором

В Томском политехническом университете, который отметил этой весной 125 лет со дня основания, в должность и.о. ректора вступает его же выпускник Дмитрий Седнев - 32 года, кандидат наук, обладатель медали РАН для молодых ученых.

Это неожиданное для многих известие пришло 5 июля с заседания ученого совета ТПУ, в котором принял участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

- Я подписал два приказа, - сообщил глава Минобрнауки. - С завтрашнего дня, 6 июля, исполняющим обязанности назначается Дмитрий Андреевич Седнев.

А Дмитрий Яковлев, который до этого был около года врио ректора, по словам Фалькова, "займется проектами новой энергетики".

- Принимая решение о назначении нового человека во главе Томского политехнического университета, я провел широкие консультации - с бизнесом, коллективом, губернатором, - поделился министр. - И это решение не случайно. Дмитрий Андреевич - это человек Томского политеха. Университет дал ему образование и воспитал. И я рассчитываю на то, что между новым руководителем и структурными подразделениями университета, его студентами и всеми, кто вносит свой вклад в процветание Томского политеха, будет выстроен конструктивный, честный диалог.

Обращаясь к членам ученого совета, глава Минобрнауки попросил "помогать Дмитрию Андреевичу, чтобы у него получилось". И дал понять, что с Томским политехническим университетом под руководством Седнева связывают большие и далеко идущие ожидания.

Во-первых, ждут активного участия в программе "Приоритет -2030", которая официально стартовала под этим названием 24 июня 2021 года, а на стадии разработки именовалась программой академического лидерства и направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Ожидается, что в ней примут участие не менее ста университетов, которые ежегодно, в течение десяти лет, смогут рассчитывать на базовый грант не менее чем в 100 млн рублей и специальный грант, размер которого устанавливает созданная для этого комиссия.

Кроме того, ТПУ хотят видеть проводником идеи и мотором интеграции ведущих вузов Томска в рамках альянса "Большой университет". Такая идея родилась не сегодня и уже была озвучена действующим ректором Томского государственного университета Эдуардом Галажинским. Помимо ТГУ и ТПУ в "студенческой столице" Сибири есть еще четыре крупных вуза и свой, наподобие новосибирского, Академгородок, где прописано немало известных НИИ и недавно созданных исследовательских коллективов. Объединить все это в единый научно-образовательный и научно-исследовательский кластер, чтобы войти в число крупнейших мировых городов-университетов, стать центром экспорта образования и технологий - вот задача на вырост, как ее формулируют на федеральном уровне и поддерживают региональные власти.

Томский политех дал России и миру выдающихся ученых, конструкторов, организаторов науки и производства. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Томск и в советские времена называли кузницей кадров. "Купцы" со всего СССР, включая самые продвинутые в научно-техническом отношении предприятия, приезжали за его выпускниками. Они и сейчас расходятся "как горячие пирожки", в чем я мог убедился, заглянув в начале июня в знаменитый 10-й корпус ТПУ. Знаменитый тем, что многие годы здесь, на Физико-техническом факультете, готовили инженеров-атомщиков для работы на ядерных установках разного профиля - от небольших исследовательских реакторов до АЭС и атомных ледоколов. Тут не перестали их готовить, только бывший факультет (потом - институт) теперь именуется Инженерной школой ядерных технологий.

- Буквально только что трех выпускников этого года сосватали на работу в "Атомфлот", - поделился директор ИТЯШ Олег Долматов. - Четвертым в их же компании отправился в Мурманск на атомные ледоколы выпускник прошлых лет, который успел поработать оператором на нашем реакторе…

- А такой реактор, созданный с учебно-образовательными и прикладными целями, сейчас во всей России работает только у нас, в Томске, - включилась в разговор заместитель директора и руководитель международных ядерных образовательных программ Вера Верхотурова.

На мой встречный вопрос про такой же "учебный" реактор в МИФИ без подробностей дали понять, что у московских коллег он есть, но в силу разных причин не работает. И свой козырь в Томске грамотно используют, особенно когда речь заходит о приеме иностранных студентов на обучение по ядерным специальностям. Оно и понятно: если к аудиторным занятиям добавляется практика на действующем реакторе, интерес увеличивается и конкурс растет.

Попросил моих собеседников назвать по памяти несколько стран, откуда у них были и есть студенты. Оказалось, что таких мест - почти на каждую букву алфавита: от Бразилии и Венгрии до Филиппин и ЮАР.

А тем временем в Томске, который хотят превратить в "Большой университет", замахиваются еще шире. Уже к 2030 году здесь будут учиться 100 тысяч студентов, сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ТГУ Эдуарда Галажинского. По его же словам, 40 процентов будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 миллиардов долларов - больше, чем сейчас у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ…

Как говорится, доживем - увидим. А пока представим чуть более подробно новое лицо во главе одного из ведущих российских вузов - НИУ "Томский политехнический университет".

Юбилей со дня основания в ТПУ отметили скромно, но с выдумкой. Фото: Александр Емельяненков / РГ

Смотрите, кто пришел

Дмитрий Седнев родился в городе атомщиков Северск в Томской области. В 2012 году окончил Томский политехнический университет по специальности "Безопасность и нераспространение ядерных материалов", затем учился в аспирантуре ТПУ и защитил кандидатскую диссертацию. В университете совмещал преподавательскую работу с научной в области неразрушающего контроля, ультразвуковой томографии, материаловедения, безопасности и нераспространения ядерных материалов. Разработал технологию контроля целостности и подлинности контейнеров с ядерными материалами и отходами по сварному шву, а также ультразвуковой дефектоскоп в новой конфигурации. Получился роботизированный аналог УЗИ для металлических деталей, позволяющий обнаруживать мельчайшие дефекты в материалах.

В 28 лет возглавил в ТПУ Инженерную школу неразрушающего контроля и безопасности. Эта школа - один из лидеров в России в сфере неразрушающего контроля, а в ТПУ - одно из самых успешных подразделений по взаимодействию с индустриальными партнерами и внедрению разработок.

Коллектив под его руководством стал участником международных научных проектов уровня мегасайенс. Среди таких - самый большой в России ультразвуковой дефектоскоп для международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, который возводится во Франции. Дмитрий Седнев возглавлял работы по созданию экспериментального участка по современному неразрушающему контролю на Томском электромеханическом заводе.

Он кандидат технических наук, доцент. Закончил "Школу ректоров" Сколково, а ранее был удостоен медали Российской академии наук для молодых ученых и получал стипендию президента РФ.

Дмитрий Сиднев о себе и своем назначении

- Я горжусь, что много лет вхожу в команду ТПУ. Знаю, насколько мы сильные, когда действуем вместе. Прямо сейчас есть несколько серьезных задач, которые требуют усилий от всего университета. Это приемная кампания, участие в новой министерской программе "Приоритет 2030" и защита здоровья студентов и сотрудников перед началом учебного года в условиях пандемии. При этом мы не можем упускать инициативу в стратегических не только для вуза, но и для региона, и для всей страны направлениях. Это деятельность в рамках Консорциума водородных технологий, где ТПУ является лидером, совместная с администрацией Томской области и томскими вузами работа в альянсе "Большой университет", проекты в сфере технологий поиска и добычи трудноизвлекаемых углеводородов, атомной энергетики, социальные задачи, которые мы вместе с коллегами решаем в области ядерной медицины.

Со дня основания Томский политех был проводником передовых образовательных моделей для подготовки инженеров, развивающих новые индустрии. Сейчас эта миссия обретает особую важность. Она абсолютно выполнима для ТПУ, где есть прочные традиции, заложенные предшественниками, видение будущего и уникальные люди - ученые, преподаватели, специалисты.

В городе студентов по-другому и не может быть. Фото: Александр Емельяненков / РГ

При подготовке публикации использованы сведения с официального сайта ТПУ.