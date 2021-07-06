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06.07.2021 23:00
Рубрика: Власть

Зачет по цифре

Михаил Мишустин дал старт строительству межвузовского кампуса в Томске
Текст: Галина Мисливская (Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе поездки в Сибирский федеральный округ посетил Томский государственный университет и сообщил его студентам и преподавателям долгожданную новость: межвузовскому кампусу быть, бюджет выделит более половины средств на его строительство.

Проект студенческого городка рассчитан на 10 тысяч человек, комплекс расположится на левом берегу реки Томи и займет порядка 52 гектаров. В кампусе разместятся не только жилые корпуса, но и научные лаборатории, спортивные сооружения, креативные пространства, представительства бизнес-компаний и университетских стартап-студий для развития студенческого предпринимательства.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, строительство должно стартовать следующим летом. "Это начало большого проекта, создание в регионе инновационного квартала, который окружают еще 400 га земли. И мы так грубо оценивали - порядка 300 млрд рублей инвестиций с развитием этого района связано", - сказал он.

"Все необходимые ресурсы предусмотрены", - сообщил Мишустин после презентации проекта. Глава кабмина добавил, что решение было принято после "жаркой дискуссии" с министром финансов Антоном Силуановым и главой министерства науки и высшего образования Валерием Фальковым. "Соответственно, предусмотрели все необходимые средства. Почти 18 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета", - заявил глава правительства. Общая стоимость проекта оценивается в 31 млрд рублей. "В добрый путь новому кампусу Томского университета", - сказал он.

Затем премьер-министр расписался на специальном "инновационном" кирпиче с наночастицами, который, по словам ректора ТГУ, будет заложен в основание будущего кампуса.

В университете глава правительства также ознакомился с ходом приемной кампании. К обычному бумажному формату приема документов в вузе добавили цифровой анализ. На специальных панелях представлена статистика о ходе приемной кампании. На основе исследования больших данных здесь сформировали модель целевого абитуриента и начали привлекать учащихся с учетом требуемых знаний. Благодаря этой методике количество отчислений в первый год снизилось примерно на 50%, число троечников в первый год обучения - на 36% в сравнении с абитуриентами, привлекаемыми традиционным способом.

Мы хотим, чтобы молодые специалисты, ученые имели возможность уже сейчас внедрять свои разработки в реальные бизнес-проекты

В завершение визита в ТГУ Михаил Мишустин поговорил со студентами и молодыми предпринимателями, ответил на их вопросы. Он рассказал, что в ближайшее время кабмин займется поддержкой инженерных школ. "Предусмотрено порядка 36 млрд рублей на четыре года на развитие таких проектов", - заявил премьер и пояснил, что речь идет о 30 инженерных школах при российских вузах. Кроме того, будет создано около сотни экспериментальных лабораторий для молодых специалистов. Глава кабмина сообщил, что нацпроект "Наука и университеты" дополнят программой "Стартап как диплом". В пробном режиме программа стартовала в 2017 году в Дальневосточном федеральном университете. С 2021 года планируется внедрение этой практики более чем в 40 вузах, в том числе в Томском политехническом университете. "Мы хотим, чтобы молодые специалисты, ученые имели возможность уже сейчас внедрять свои разработки в реальные бизнес-проекты", - отметил Мишустин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин: Средства на проект медицинского кластера в Екатеринбурге найдены

В Томске глава правительства также посетил губернаторский Светленский лицей, в котором используется уникальная концепция эмоционального образования. Как рассказал директор лицея Александр Сайбединов, в учебной программе "подвинули" физику и математику и выделили часы на эстетические дисциплины. Результат получился парадоксальный: улучшились оценки по точным наукам. Как считают авторы методики, это происходит за счет гармоничного развития творческого мышления у детей.

Главе кабмина показали выставку работ учеников лицея. Здесь и копии шедевров мировой живописи, и авторские произведения. Михаилу Мишустину особенно понравилась работа Коли Смирнова "Жизнь деревенского кота Васьки", где изображен лежащий на коврике рыжий кот, просматривающий вокруг хитрым взглядом полуоткрытых глаз. "Это замечательно", - оценил премьер. Директор лицея пояснил, что автор - ребенок из неполной семьи, который до пятого класса не держал в руках кисти, а теперь пишет картины из деревенской жизни.

Выпускники лицея, сами молодые родители, проживающие в том же районе, обратились к премьер-министру с просьбой помочь со строительством детского сада, чтобы у их детей была возможность с самых малых лет обучаться по этой уникальной программе. "Мы все это поддержим, быть детскому саду и яслям", - заявил Михаил Мишустин.

Позже, на встрече с губернатором области Сергеем Жвачкиным, он подтвердил, что правительство поддержит строительство садика и яслей на 300 мест. Кроме того, Томская область получит около 550 млн рублей на развитие дорожной сети.

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