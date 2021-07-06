Мишустин: Кабмин направит около 36 млрд рублей на развитие инженерных школ

Правительство России в течение четырех лет направит около 36 млрд рублей на развитие 30 инженерных школ на базе российских вузов. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на встрече со студентами и молодыми предпринимателями в Томском госуниверситете.

По словам главы правительства, поддержка инженерных школ будет постоянно находиться в сфере внимания кабинета министров. "Предусмотрено порядка 36 млрд рублей на четыре года на развитие таких проектов", - заявил Мишустин и пояснил, что речь идет о 30 инженерных школах при российских вузах. Кроме того, будет создано около сотни экспериментальных лабораторий для молодых специалистов.