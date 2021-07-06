Мишустин: Кабмин выделит средства на строительство дорог в Томской области

Правительство России выделит средства на развитие дорог в Томской области, а также поддержит строительство детского сада при Светленском лицее столицы региона, заявил глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с губернатором Сергеем Жвачкиным.

"Честно скажу, на меня произвел впечатление микрорайон, который вы показали. Это очень красиво, это сделано на современном уровне, а лицей просто потрясающий, - поделился он своими впечатлениями от посещения квартала "Северный парк" в Томске. "И я хочу, чтобы все, что необходимо, было доведено до вас. Мы приняли решение о поддержке строительства садика и яслей на 300 мест и также на строительство дорог, которые необходимы Томской области, около 550 миллионов рублей заложили", - сообщил Мишустин главе Томской области.

Сергей Жвачкин, в свою очередь, напомнил, что Томск - это единственный город, в уставе которого указана градообразующая роль университетов. Он также поблагодарил главу правительства за поддержку области в период пандемии коронавируса.