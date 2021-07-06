Мишустин ознакомился с ходом приемной кампании в Томском университете

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ ознакомился с процессом подачи заявлений в Томском государственном университете.

К обычному бумажному формату приема документов в вузе добавили цифровой анализ. На специальных панелях представлена статистика о ходе приемной кампании. На основе исследования больших данных здесь сформировали модель целевого абитуриента и начали привлекать учащихся с учетом требуемых знаний. Благодаря этой методике количество отчислений в первый год снизилось примерно на 50%, число троечников в первый год обучения - на 36% в сравнении с абитуриентами, привлекаемыми традиционным способом.

Отметим, что ТГУ - один из крупнейших образовательных центров страны. Он включает в себя 20 факультетов и учебных институтов, в вузе обучается 14,6 тысячи студентов, из которых 23,6% - иностранцы из 73 стран мира. Обучение ведется более чем по двум сотням программ.