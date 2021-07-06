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Рубрика: Власть

Мишустин посетил уникальный лицей в Томске

Текст: Галина Мисливская (Томск)
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ посетил губернаторский Светленский лицей и пообещал найти средства на строительство детского сада при этом учебном заведении.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В лицее используется уникальная концепция эмоционального воспитания. Как рассказал главе правительства директор Александр Сайбединов, в программе "подвинули" физику и математику и выделили часы на эстетические дисциплины. Результат парадоксальный: улучшились оценки по точным наукам. Как считают авторы методики, это происходит за счет гармоничного развития творческого мышления у детей.

Главе кабмина показали выставку работ учеников лицея. Здесь и копии шедевров мировой живописи, и авторские произведения. Михаилу Мишустину особенно понравилась работа Коли Смирнова "Жизнь деревенского кота Васьки", где изображен лежащий на коврике рыжий кот, посматривающий вокруг хитрым взглядом полуоткрытых глаз.

"Это замечательно", - оценил премьер. Директор лицея пояснил, что автор - ребенок из неполной семьи, который до пятого класса не держал в руках кисти, а теперь пишет картины из деревенской жизни.

Выпускники лицея, сами молодые родители, проживающие в том же районе, обратились к премьер-министру с просьбой помочь со строительством детского сада, чтобы у их детей была возможность с самых малых лет обучаться по этой уникальной программе.

"Мы все это поддержим, быть детскому саду и яслям", - заявил Михаил Мишустин. Он добавил, что уже обсудил этот вопрос с министром финансов.

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