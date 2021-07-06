На Алтае осуждены полицейские за незаконную банковскую деятельность

Собирали доказательства многообразной криминальной деятельности этой преступной группы следователи СК по Алтайскому краю. Их доказательства признаны судом достаточными для приговоров всей компании. Главной статьей в этом расследовании стала редко встречающаяся в последнее время 172-я статья Уголовного кодекса РФ - "осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой".
Началась эта история, как объясняют в ведомстве Александра Бастрыкина, еще в 2014 году в Барнауле. Тогда некий коммерсант, чье имя в СК так и не назвали, разработал удачный, на его взгляд, план криминального заработка. Речь шла о поставленном на регулярную основу "конвейере" переправки денег, минуя законный банковский путь. Так родилась группа, в которую вошли заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД по Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД по Алтайскому краю.
За два года - с 2014 по 2016 год - эти граждане провели массу незаконных банковских операций. Вот почти полный cписок из уголовного дела - "осуществление расчетов, кассовое обслуживание юридических лиц и инкассация денежных средств, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием".
За эти услуги, только по подсчетам следователей, преступная группа получала от трех до семи процентов от общей суммы.
Общий итог выглядит следующим образом - на подконтрольные расчетные счета были переправлены 520 миллионов рублей. Доход лжебанкиров составил больше 25 миллионов рублей.
Когда группу задержали сотрудники СК и ФСБ, организатор сразу заключил соглашение со следствием, за что получил 2,5 года условно с испытательным сроком на 3 года. С него, правда, еще была взыскана в доход государства сумма преступного дохода.
Сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. По приговору суда бывшие полицейские получили одинаковый срок - 3 года 9 месяцев. Условно. И потеряли свои звания - "подполковник" и "майор" полиции.
Остальные участники группы получили так же не самые большие сроки.
Все участники этой преступной группы, что называется, еще очень легко отделались - ведь максимальный срок по вменяемой им "банковской" статье - семь лет лишения свободы.
За несколько месяцев до этого приговоры в Омске за то же самое выслушали девять человек, которых обвинили в незаконной банковской деятельности. Им повезло куда меньше.
Эта группа начала свою работу еще в 2007 году. За восемь лет "труда", по подсчетам следствия, они получили около 200 миллионов рублей. Кроме того, организатор ОПГ похитил еще полмиллиарда рублей у местного банка.
Для денежных переводов члены этой ОПГ использовали счета 45 фиктивных фирм.
Организатора преступной группы зовут Станислав Мацелевич. Он по этому делу получил семь лет реального лишения свободы. Но и этот срок оказался не окончательным.
По другому уголовному делу ему также дали срок. Так что в общем, Мацелевич получил девять лет шесть месяцев колонии. И на свободу выйдет очень не скоро. Остальным участникам преступной группы дали от двух до трех лет лишения свободы в колониях.
К слову, чужими деньгами Мацелевич занимался не первый раз. Еще весной прошлого года районный суд Омска приговорил этого гражданина к пяти годам колонии со штрафом 800 тысяч рублей за хищение у "Страховой инвестиционной компании" 585 миллионов рублей.
На юге страны - в Воронеже - в конце прошлого года правоохранители также поймали граждан за незаконную банковскую деятельность.
Действовали они не только в Воронежской, но и в Ростовской области. Всего сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали одиннадцать жителей Воронежской и Ростовской областей. Возраст пойманных - от 28 лет до 61 года. Они так же проводили незаконные банковские операции без лицензии и без регистрации кредитной организации.Три года эти граждане, точнее - лже-банкиры, оказывали услуги по переводу и обналичиванию денег как от всевозможных фирм, так и от отдельных граждан.
Заработали они, судя по материалам уголовного дела, больше 30 миллионов рублей.Потом, когда дома у них прошли обыски, то они дали еще почти десять миллионов рублей наличными. Плюс к этому оперативники нашли еще целые коробки печатей и штампов огромного числа организаций. Как государственных, так и частных.