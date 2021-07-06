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06.07.2021 03:00

На форуме в Беларуси отметили уникальный опыт Омск Карбон Могилев

Предприятие-резидент свободной экономической зоны Республики Беларусь Омск Карбон Могилев получило высокую оценку на VIII Форуме регионов России и Беларуси с участием президентов. Эксперты назвали проект "ярким примером кооперации двух стран".
Фото: Омск Карбон Групп Фото: Омск Карбон Групп
Фото: Омск Карбон Групп

На пленарном заседание форума, посвященном научно-техническому сотрудничеству в эпоху цифровизации, участвовали первые лица государств. Речь шла о том, что Россия настроена и далее последовательно развивать с Республикой Беларусь многоплановые отношения и укреплять интеграционные процессы на евразийском пространстве.

Экономики России и Беларуси глубоко взаимосвязаны. Российская Федерация является главным зарубежным инвестором Республики. Это 30 процентов иностранных инвестиций. На белорусском рынке работает около 2400 российских компаний.

О наиболее ярких современных высокотехнологичных проектах, которые были осуществлены в тандеме двух государств в реальном секторе экономики, подробнее рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. В частности, она отметила уникальный завод по производству технического углерода, построенный компанией Омск Карбон Групп на территории свободной экономической зоны "Могилев".

- В реальном секторе экономики нам удалось осуществить ряд высокотехнологичных и наукоемких проектов, причем весомый вклад в их реализацию внесли наши регионы, - рассказала Наталья Кочанова. - Так, в Могилеве построен завод по производству технического углерода. Это яркий пример эффективной совместной кооперации. Такие предприятия создают условия для закрепления квалифицированных кадров, предотвращая интеллектуальную миграцию жителей за пределы стран.

В свою очередь "показательным примером взаимодействия научных учреждений, высших учебных заведений России и Беларуси с предприятиями реального сектора экономики" назвал Омск Карбон Могилев председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц.

- Компанией уделяется особое внимание интеграции с наукой. В городе Омске создан и эффективно работает Научно-технический центр. Заключено Соглашение о сотрудничестве с Институтом природопользования Национальной академии наук Беларуси. Успешная реализация этого инновационного проекта во многом стала возможна благодаря межрегиональному сотрудничеству и всесторонней поддержке со стороны правительства двух государств, - сообщил Леонид Заяц.

Напомним, что завод по производству технического углерода в Могилеве работает второй год. Это ценный стратегический актив Омск Карбон Групп. Всего в состав современного холдинга входят три площадки, две из которых находятся в России (Омске и Волгограде).

Фото: Омск Карбон Групп

Ассортимент продукции компании ежегодно растет. Сегодня это более 30 марок технического углерода стандартного и специального назначения. Дилерские центры успешно функционируют в странах Европы, Северной Америки, Балканском регионе, на Ближнем Востоке.

Омск Карбон Групп сотрудничает с глобальными шинными концернами и крупнейшими мировыми производителями резинотехнических изделий, поставляя технический углерод в 36 стран мира.

Несмотря на пандемию, предприятие не только не сдает позиций, но и расширяет географию поставок.

На правах рекламы

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