На строительство студенческого кампуса в Томске выделят 18 млрд рублей

Новости

Великобританию назвали возможным рассадником новых мутаций COVID-19 17:36
Тульским строителям вернули миллионные долги по зарплате 17:36
Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за границы для россиян 17:32
В Moet Hennessy прокомментировали поставки шампанского в РФ 17:26
Виктор Сухоруков ушел из Театра Моссовета 17:22
В Госдуме призвали сократить зарплаты футболистов 17:14
Большинство немцев недовольны работой "большой коалиции" 17:12
Creta вернулась, Karoq догоняет RAV4: топ-10 самых популярных SUV в июне 17:00
Минпромторг покажет прототипы водородных автобусов 16:45
Ученые зафиксировали мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце 16:42
Музаев: Рособрнадзор готов обсуждать конструктивные предложения по ЕГЭ 16:27
Часть разбившегося Ан-26 оказалась в воде, на место прибудут водолазы 16:26
Atari сосредоточится на выпуске игр для ПК и консолей 16:24
Министр транспорта и глава Росавиации вылетают на Камчатку 16:21
Умерла актриса Любовь Альбицкая 16:10
Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России напряженная 16:03
МЧС приготовилось к эвакуации жителей Медногорска из зоны пожара 15:59
Видео: На ямальской трассе подрались медвежата 15:55
МВД назвало заказным нападение на тамбовского активиста 15:51
МИД Беларуси дал жесткий ответ на санкционную политику Запада 15:49
В Туапсе возбудили дело из-за гибели трех человек после суперливня 15:43
Рособрнадзор: ЕГЭ на 400 баллов в этом году сдал один человек 15:42
Минздрав: До 850 тысяч человек в день прививаются от COVID-19 в России 15:40
В США 150 человек стали жертвами перестрелок за длинные праздничные выходные 15:39
Мурашко сообщил о заявлениях на регистрацию иностранных вакцин в РФ 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
В "РГ" обсудят метастазы при раке молочной железы
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
Италия - Испания. Онлайн-трансляция полуфинала Евро-2020
06.07.2021 16:17
Рубрика: Власть

На строительство студенческого кампуса в Томске выделят 18 млрд рублей

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
На строительство межвузовского студенческого кампуса в Томской области правительство выделит 18 миллиардов рублей. Об этом решении председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на встрече со студентами и ректорами вузов, которая состоялась в Национальном исследовательском Томском государственном университете (ТГУ).
Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ ТАСС

Глава кабинета министров ознакомился с макетом и концепцией будущего кампуса.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Чемпионат мира по плаванию в ластах собрал в Томске спортсменов 30 стран

- Многофункциональный студенческий кампус - это проект, который действительно необходим Томску как университетскому городу, куда приезжает огромное число студентов со всей страны. Поэтому хочу вас заверить: средства на реализацию проекта предусмотрены - это 18 миллиардов рублей из федерального бюджета к 2024 году, - сказал председатель российского правительства.

Полная стоимость реализации проекта составит 31 миллиард рублей.

- Мы убеждены, что кампус станет новой точкой притяжения студентов, аспирантов, ученых университетов и академических институтов, стартаперов, инновационного бизнеса и высокотехнологичного промышленного производства, - сказал губернатор Томской области, глава наблюдательного совета ТГУ Сергей Жвачкин.

Как заявил глава региона, такая интеграция даст быстрый и ощутимый эффект для науки и бизнеса, поскольку кампус будет носить межвузовский и междисциплинарный характер.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский, в свою очередь, подчеркнул, что студенческий кампус будет интегрирован в город посредством инновационного района и открыт для вузов, научных организаций, крупного и малого бизнеса, креативных индустрий.

Важно, что в основе реализации проекта лежит модель государственно-частного партнерства. В частности, как сообщил Галажинский, вузы готовы вкладываться: 20 лет по два миллиарда рублей будет оплачиваться ежегодное содержание этой истории.

 По итогам презентации проекта главе кабмина было предложено расписаться на "нанокирпиче", который будет заложен в основание будущего кампуса.

Рабочую поездку в Томскую область премьер-министр РФ Михаил Мишустин завершил двусторонней встречей с губернатором Сергеем Жвачкиным. На ней также шла речь о проекте студенческого кампуса международного уровня и поддержке проекта "Большой университет Томска" в целом.

- Это будет кластер, целая экосистема для студентов всех университетов Томска, - отметил Михаил Мишустин.

- Сегодня в Томске учатся студенты из 93-х стран мира, 78-ми регионов России. Для нас студенческий кампус - не просто набор общежитий, а совершенно новая философия. Я не сомневаюсь, что это будет центр мирового уровня, который необходим России, -отметил глава региона Сергей Жвачкин.

Справка "РГ"

Проект "Большого университета Томска" предполагает создание экспериментального пространства взаимодействия (гринфилд). Цель проекта - создание университета мирового класса, способного отвечать на глобальные вызовы. Одной из важных частей проекта является межуниверситетский студенческий кампус на левом берегу реки Томи. Предполагается, что он разместится на площади в 50 гектаров. На первом этапе кампус рассчитан на 10 тысяч иногородних и иностранных студентов.

Во встрече в ТГУ также приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, ректоры томских вузов, руководители академических институтов Томского научного центра Сибирского отделения РАН.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томская область

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Мурашко сообщил о заявлениях на регистрацию иностранных вакцин в РФ
В Абхазии унесло в море туристку из Петербурга с тремя детьми
МИД РФ: Устраивающие провокации в Черном море страны "получат по носу"
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
О чем рассказал Владимир Путин на "Прямой линии"
Какие законы вступают в силу в июле