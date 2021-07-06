На строительство студенческого кампуса в Томске выделят 18 млрд рублей

На строительство межвузовского студенческого кампуса в Томской области правительство выделит 18 миллиардов рублей. Об этом решении председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на встрече со студентами и ректорами вузов, которая состоялась в Национальном исследовательском Томском государственном университете (ТГУ).

Глава кабинета министров ознакомился с макетом и концепцией будущего кампуса.

- Многофункциональный студенческий кампус - это проект, который действительно необходим Томску как университетскому городу, куда приезжает огромное число студентов со всей страны. Поэтому хочу вас заверить: средства на реализацию проекта предусмотрены - это 18 миллиардов рублей из федерального бюджета к 2024 году, - сказал председатель российского правительства.

Полная стоимость реализации проекта составит 31 миллиард рублей.

- Мы убеждены, что кампус станет новой точкой притяжения студентов, аспирантов, ученых университетов и академических институтов, стартаперов, инновационного бизнеса и высокотехнологичного промышленного производства, - сказал губернатор Томской области, глава наблюдательного совета ТГУ Сергей Жвачкин.

Как заявил глава региона, такая интеграция даст быстрый и ощутимый эффект для науки и бизнеса, поскольку кампус будет носить межвузовский и междисциплинарный характер.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский, в свою очередь, подчеркнул, что студенческий кампус будет интегрирован в город посредством инновационного района и открыт для вузов, научных организаций, крупного и малого бизнеса, креативных индустрий.

Важно, что в основе реализации проекта лежит модель государственно-частного партнерства. В частности, как сообщил Галажинский, вузы готовы вкладываться: 20 лет по два миллиарда рублей будет оплачиваться ежегодное содержание этой истории.

По итогам презентации проекта главе кабмина было предложено расписаться на "нанокирпиче", который будет заложен в основание будущего кампуса.

Рабочую поездку в Томскую область премьер-министр РФ Михаил Мишустин завершил двусторонней встречей с губернатором Сергеем Жвачкиным. На ней также шла речь о проекте студенческого кампуса международного уровня и поддержке проекта "Большой университет Томска" в целом.

- Это будет кластер, целая экосистема для студентов всех университетов Томска, - отметил Михаил Мишустин.

- Сегодня в Томске учатся студенты из 93-х стран мира, 78-ми регионов России. Для нас студенческий кампус - не просто набор общежитий, а совершенно новая философия. Я не сомневаюсь, что это будет центр мирового уровня, который необходим России, -отметил глава региона Сергей Жвачкин.

Справка "РГ"

Проект "Большого университета Томска" предполагает создание экспериментального пространства взаимодействия (гринфилд). Цель проекта - создание университета мирового класса, способного отвечать на глобальные вызовы. Одной из важных частей проекта является межуниверситетский студенческий кампус на левом берегу реки Томи. Предполагается, что он разместится на площади в 50 гектаров. На первом этапе кампус рассчитан на 10 тысяч иногородних и иностранных студентов.

Во встрече в ТГУ также приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, ректоры томских вузов, руководители академических институтов Томского научного центра Сибирского отделения РАН.