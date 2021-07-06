Путин назвал безусловным приоритетом повышение качества жизни в Кузбассе

"Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места и не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, химической сферы, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, транспортном секторе и туристическом комплексе", - подчеркнул президент. "В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест", - напомнил он.

"Особая роль принадлежит здесь инфраструктурным проектам, которые сшивают пространство нашей страны, делают более прочными связи между территориями", - продолжил Путин. Крайне важна модернизация БАМа и Транссиба, сказал он. "Мы уже нарастили здесь темпы работы и будем строго отслеживать ход реализации проектов", - заверил президент.

"Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса", - заявил глава государства. "Новокузнецк, например, входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20 процентов", - привел он пример. "Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят также остро", - обещал Путин.

"Повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса, их благоустройство - это наш безусловный приоритет", - подчеркнул президент. В марте правительство совместно с губернатором и его командой приняли программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Она основана на конкретных инициативах и проектах, которые принесут ощутимую пользу жителям области, заметил Путин. Кроме уже упомянутых направлений, приоритетами станут строительство и ремонт автодорог, включая обход Кемерово, обновление системы общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей туристического курорта Шерегеш. Президент убежден, что эта программа будет выполнена в полном объеме.

"У Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России, и этот потенциал обязательно будет реализован, чтобы все, кто живет на этой прославленной шахтерской земле, почувствовали изменения к лучшему", - заключил Путин. "Вместе мы добьемся поставленных целей ради настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России", - уверен он.