Путин обсудит с кабмином развитие Кузбасса

В среду, 7 июля, президент Владимир Путин проведет традиционную встречу с руководством правительства. На повестке - план развития Кузбасса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В открытой части ожидается профильный доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. В закрытой - профильные доклады. В частности, как сообщает сайт Кремля, выступать будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Решетников. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Также будут рассмотрены традиционно и оперативные вопросы, заключил пресс-секретарь президента.