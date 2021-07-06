Путин поддержал идею принимать девочек в кадетское училище в Кемерово

Планы губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, чтобы в местном кадетском училище были не только воспитанники, но и воспитанницы, получили одобрение главы государства.

Владимир Путин приехал в Кузбасс поздравить регион с юбилеем. Также он посетил и кадетское училище. Губернатор рассказал, что надо бы построить еще корпус, где могли бы учиться и девочки. По его словам, есть "огромный спрос".

"Такой опыт у нас есть, он очень хороший, себя оправдал", - оценил Путин. Программа включает "пару языков, музыку, танцы, девчонки получают очень хорошее образование, подготовка очень хорошая", заметил он.