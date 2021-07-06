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06.07.2021 16:47
Рубрика: Экономика

Отдел кадров вызывали?

Текст: Константин Бахарев, Татьяна Кузнецова
В Алтайском крае работают выездные отделы кадров. Это когда работодателю в кадровом центре "Работа России" подбирают сразу несколько претендентов на открытые вакансии и проводят с ними индивидуальные собеседования.

Регион активно включился в пилотный проект по переформатированию службы занятости. В управлении по труду и занятости населения "РГ" рассказали, что нацпроект "Демография" позволяет реконструировать центры занятости, сделать их комфортными для работодателей и соискателей. Но самое главное - дает возможность внедрять новые, передовые технологии, которые упрощают и ускоряют процесс подбора кадров для предприятий и трудоустройство безработных. Одна из таких технологий - выездные отделы кадров.

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Недавно в центре побывали представители компании "Инфо-Контент". Им подобрали 22 кандидата. По итогам встреч двое из них были направлены на дальнейшее собеседование на предприятии. "Такой формат дает возможность пообщаться с большим числом претендентов, подобранных под наши требования", - говорит специалист по подбору персонала Юлия Герина.

Консультанты кадрового центра также проводят оценку персонала по специальной методике ассессмент-центра. Эта новейшая технология позволяет смоделировать разные рабочие ситуации и проверить претендентов в деле. Технология дорогая, но услугу такую в центре оказывают бесплатно.

Как и на Алтае, все больше жителей Пермского края находят работу с помощью общероссийской базы данных "Работа в России". С января этого года было трудоустроено более 13 тысяч жителей региона. Среди них - молодой парень, который искал работу после техникума. Ему предоставили выбор из нескольких сот вакансий. И он успешно работает на крупнейшем предприятии Перми.

Новые центры занятости помогают даже в отдаленных селениях найти работу или открыть свое дело

Министерство соцразвития края активно увеличивает число вакансий, привлекая к сотрудничеству со службой занятости работодателей. И с начала года безработных в крае стало меньше 33 процента.

Справка "РГ"

Проект по модернизации центров занятости населения предполагает переход на оказание адресной и комплексной помощи соискателям и работодателям. Новые центры занятости оказывают услуги поиска работы "под ключ".

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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