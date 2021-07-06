В Кузбассе чиновник налоговой службы брал взятки платежами по ипотеке

В законную силу вступил приговор суда, вынесенный в отношении бывшего работника налоговой службы по Кемеровской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, чиновник обвинялся по коррупционной статье, причем брал взятки в виде платежей по собственной ипотеке.

Подсудимый в налоговом управлении занимал пост начальника отдела по обеспечению процедуры банкротства. В 2016 году он пообещал арбитражному управляющему в деле о банкротстве ФГУП "ПО "Прогресс" не привлекать того к ответственности в случае выявления каких-либо нарушений.

Взамен налоговый служащий потребовал от арбитражного управляющего ежемесячно делать взносы в счет своей ипотеки. Каждый платеж равнялся 10 тысячам рублей. Таким образом с марта по сентябрь 2016 года взяточник незаконно получил почти 60 тысяч рублей.

В марте же текущего года городской суд Кемерово признал бывшего чиновника виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 2 года и 4 месяца. Вдобавок к этому, мужчине на три года запретили занимать какую-либо должность в налоговых органах, связанных с организационно-распорядительными полномочиями.

Подсудимый обжаловал приговор в областном суде, где решение было смягчено: срок запрета на работу в определенных должностях был снижен до двух лет. В остальном же приговор остался неизменным.