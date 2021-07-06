В райцентрах Новосибирской области создадут модельные библиотеки

Еще три модельные библиотеки появятся в Новосибирской области по нацпроекту "Культура". Их на средства регионального бюджета создадут Центральная библиотека Чановского района и детские библиотеки Сузунского и Купинского районов.

Библиотеки были определены по итогам конкурса, который провело министерство культуры Новосибирской области. Проекты предлагали различные концепции модернизации библиотечных пространств с учетом особенностей территорий и пожеланий читателей. В министерстве отметили высокий уровень представленных заявок.

- На модернизацию библиотек будет выделено 20 миллионов рублей из областного бюджета: 10 миллионов рублей получит Центральная библиотека Чановского района, по пять миллионов - детские библиотеки Сузунского и Купинского районов, - прокомментировал итоги отбора и. о. министра культуры региона Юрий Зимняков.

В концепции, предложенной Центральной библиотекой МБУ "Чановская централизованная библиотечная система", отражена современная тенденция. Библиотека представлена связующей нитью времен и поколений, которая, сохраняя лучшие традиции культуры чтения, одновременно меняет стереотипы устройства пространства.

В концепцию модернизации детской библиотеки Купинского района легли его культурные бренды - уникальная глиняная игрушка-чинюшка, медовый пряник, музей народной игрушки "Маленькая школа". Новая модель Сузунской детской библиотеки - концепция библиотеки как города под названием "Город "Книгбери".

Модельные библиотеки примут читателей в декабре 2021 года. Таким образом, в этом году в регионе по нацпроекту "Культура" будет создано четыре таких библиотеки.

В пресс-службе минкультуры отметили, что по итогам федерального конкурса в 2020 году победителем стала Центральная библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Новосибирске, на ее создание федеральный бюджет выделил 10 миллионов рублей.

Справка "РГ"

Организаторами конкурса на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта "Культура" за счет средств областного бюджета являются министерство культуры Новосибирской области и региональный проектный офис Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Итоги конкурса размещены на сайте регионального министерства культуры.