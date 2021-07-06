Основная должность жительницы Каспийска Эльмиры Ибрагимовой - тренер по скалолазанию, однако несколько лет назад она организовала в Дагестане женские группы для обучения футболу, и это стало делом ее жизни.

Эльмира мечтает, чтобы не только в Махачкале и Каспийске, но и в отдаленных селах и аулах девчонки гоняли мяч. Фото: Зарема Алиева

Как рассказывает Эльмира, еще в школе она занималась легкой атлетикой и баскетболом, футбол никогда не был ее приоритетом. Но как-то она увидела по телевизору матч английской Премьер-лиги, и ее покорила игра клуба "Манчестер Юнайтед". Тогда она решила создать женскую футбольную команду в Дагестане. Собрала единомышленниц, вместе с ними нашла тренера, который согласился заниматься с увлеченными игрой № 1 девочками.

Начали искать свободные поля, на аренду которых сами собирали деньги. Когда Эльмира с ученицами занималась на "Анжи-Арене", на тренировку пришел один из руководителей клуба ФК "Анжи" Саид Абдулаев. Он покачал головой, сказал, что девчонки покалечат друг друга ударами по ногам, пошел в расположенный на территории стадиона спортмаркет и купил им щитки.

По словам Эльмиры, до развала знаменитого клуба его руководство и тренеры академии поддерживали женскую команду, делились опытом, рассказывали о правилах игры. Но затем все изменилось. Ибрагимова обращалась с просьбой о поддержке к властям, но везде чиновники, услышав словосочетание "женский футбол", в лучшем случае лишь качали головами и разводили руками. Но, видя, с каким упорством Эльмира продолжает заниматься любимым делом, на нее в конце концов обратили внимание спортивные функционеры.

- Руководство училища олимпийского резерва в Каспийске взяло нас, что называется, под опеку. Теперь они полностью заботятся о детской команде, никаких проблем у девочек с тренировками нет. А в сентябре прошлого года мне выделили ставку тренера, - говорит Ибрагимова.

Эльмира тренирует несколько групп. Младшая - девочки от пяти до восьми лет, средняя - от восьми до 11 и старшая. Что касается последней, то возраст не ограничен. Здесь занимаются девушки и женщины от 16 до 45. Всего у Эльмиры около 80 подопечных.

До сих пор случайные зеваки, увидев тренировки женской команды, удивляются: неужели в Дагестане есть такое? Учитывая менталитет, у женского футбола в республике свои нюансы. Никакой обтягивающей одежды, даже в жаркую погоду под шорты надевают лосины. Девочек-футболисток уже заметили в высших футбольных эшелонах. Тренировки самых маленьких проходят в рамках Playmakers - совместного проекта УЕФА и компании Disney.

- Цель программы - привить девочкам любовь к футболу, помочь им развить полезные навыки. Каждая из тренировок Playmakers основана на сюжетах диснеевских мультфильмов "Суперсемейка" или "Холодное сердце". Под руководством тренеров, включая воображение, девочки обучаются основам футбола, играя роль популярного персонажа, - рассказывает Эльмира.

По ее словам, УЕФА очень активно поддерживает женский футбол. Европейские и российские клубы Премьер-лиги обязаны иметь женские команды. Но, как сетует тренер, "Анжи" уже не числится в грандах отечественного футбола, и это очень печально. Заслуги Ибрагимовой на посту тренера оценил журнал Forbes. За популяризацию женского футбола в Дагестане она в 2021 году попала в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" в категории "Социальные практики".

Есть у Эльмиры и перспективные ученицы. Одна из них - Ламунат Мустафаева. Талант юной футболистки заметили российские тренеры. Девушку пригласили в молодежный состав сразу двух отечественных клубов Премьер-лиги - "Локомотив" и "Краснодар". Сейчас Ламунат предстоит нелегкий выбор.

Подобных самородков в Дагестане гораздо больше, считает Эльмира. Но, к сожалению, на соревнования удается выезжать нечасто, а в Дагестане девочкам просто не с кем играть. Таким образом, пропадает игровая практика.

- Сейчас нам обещают поддержку на разных уровнях. Меня пригласили в Федерацию футбола Дагестана, где сообщили о намерении учредить женский комитет по футболу, - рассказала Ибрагимова. - Проблема с турнирами у нас большая. Женских соревнований мало, в Дагестане их и вовсе нет. Недавно узнали, что есть женская команда в Осетии, хотим на нее выйти. На всероссийские соревнования выезжаем очень редко - раз в год девочки могут поехать на вузовские чемпионаты или школьные турниры по мини-футболу. Эти поездки оплачивает государство. В ноябре прошлого года к нам приезжала любительская команда из Москвы. Что касается формы, то футбольная по сравнению с другими видами спорта более доступна - нужны шорты, футболка, бутсы, лосины, все это можно купить недорого, в том числе в профессиональном варианте.

По словам девушки, дома к ее выбору отнеслись нормально. Хотя родители, конечно, хотели бы видеть ее не на футбольном поле, а замужем, чтобы уже хлопотать над внуками.

- Папа сам раньше играл в футбол, и он меня поддержал. Мама тоже не сильно возражает. Я рада, что у нас дружная семья, которая признала мой выбор, - улыбается Эльмира.

На вопрос, есть ли у нее мечта, она ответила, что хочет и дальше продвигать женский футбол в республике. Чтобы не только в Махачкале и Каспийске, но и в отдаленных селах и аулах девчонки гоняли мяч.

Корреспондент "РГ" напомнил Эльмире, что ее увлечение началось с матча "Манчестер Юнайтед" и что она всегда хотела воочию увидеть, как играет на стадионе ее любимая команда.

- Напишите им, расскажите о своем проекте, о том, как в далеком Дагестане тренируете девочек. Может, они откликнутся, организуете какой-нибудь совместный проект, - предложил я.

Эльмира на минуту задумалась и сказала: "Я даже и не думала о таком. Это прекрасная идея, попробую воспользоваться вашим советом!"