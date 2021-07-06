В Ставропольском крае сейчас идут эксперименты с отечественными сортами картофеля. Перспективные образцы планируют посадить на полях в 2025 году. Пока аграрии предпочитают импортные семена, так как стоимость отечественных довольно высока, да и подробной информации о них нет.

В среднем жители страны съедают по 120-130 килограммов картофеля в год. И власти заинтересованы в обеспечении фермеров российскими семенами. На Ставрополье сейчас изучают товарные качества новых сортов, которые могут заменить зарубежные. На базе крестьянско-фермерского хозяйства Сергея Мернова в поселке Ясная Поляна Предгорного округа в апреле 2021 года на 19 делянках высадили семенной картофель отечественной селекции. Восемь сортов вывели в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) картофеля имени А. Г. Лорха, еще шесть - в ЭТК "Меристемные культуры".

Предгорный округ выбрали не случайно, в 2020 году здесь вырастили 47 тысяч тонн картофеля, из них 64 процента - в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Правда, ранними сортами в округе практически не занимаются из-за неподходящего климата.

- При выращивании картофеля необходимо соблюдать технологию возделывания - сроки посадки, внесения удобрений, обработки от болезней и вредителей, - подчеркнула начальник отдела мелиорации и овощеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края Наталья Репухова.

Клубни разных сортов (по 15 килограммов от каждого) высадили по направлению с юга на север для равномерного освещения.

- Урожай еще не собран, поэтому окончательные выводы делать рано. Нужно посмотреть, как себя проявят эти сорта в течение двух-трех лет: погодные условия у нас меняются, поэтому и результат может быть разным. Клубни мы высадили в два ряда, пока растут хорошо. Есть ранние сорта, есть и более поздние, - пояснил главный специалист ставропольского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра Александр Голота. - Наша главная цель - популяризировать отечественный семенной картофель, увеличить производство российских сортов с хорошими товарными показателями и устойчивостью к болезням. Кроме того, при выращивании картофеля необходимо использовать ресурсосберегающие технологии. Обработка почвы, переход на широкие междурядья, высокоточное внесение удобрений и защитно-стимулирующих средств - все это имеет большое значение.

Сейчас ставропольские специалисты изучают, какие технологии лучше других подойдут для выращивания отечественных сортов, какие проводить гербицидные и внекорневые подкормки. Наблюдение за ростом и развитием растений они ведут совместно с сотрудниками "Госсорткомиссии" и "Россельхозцентра". О некоторых испытуемых сортах рассказал заведующий лабораторией ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха Алексей Митюшкин:

- Сорт "ариэль", включенный в Реестр селекционных достижений только в 2021 году, уже положительно зарекомендовал себя. Это среднеспелый столовый сорт для длительного хранения, такой картофель хорошо запекать, жарить, отваривать в мундире. Его потенциальная урожайность составляет 60-70 тонн с гектара. Сорт "вымпел" также среднеспелый и пригоден для приготовления пюре и запекания. Его отличительная особенность - с одного растения удается получить 20-30 клубней. А вот сорт "фрителла" используется только для приготовления во фритюре, самые вкусные чипсы получаются именно из него.

По мнению самих фермеров, говорить о полной замене импортных семян к 2025 году не приходится, однако значительно повысить процент картофеля отечественной селекции на полях возможно.

- Наверное, процентов 90 используемых сейчас семян - импортных сортов. Я бы не сказал, что они по качеству превосходят наши, просто об отечественные мы пока мало знаем. Нужно работать над их популяризацией. Если фермер собирает хороший урожай овощей импортных сортов, он просто так не перейдет на наши, они должны быть более высокого качества или быть дешевле. Но отечественные сорта пока дороже, они относятся к элитным и суперэлитным, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Предгорного района Ставрополья Михаил Федирко.

Для выращивания товарного картофеля обычно используют первую и вторую репродукции, элитные семена реализуют специализированные предприятия. При этом купить посадочный материал класса супер-суперэлита, которого хватит на несколько сезонов, на отечественном рынке довольно проблематично. Стоит он дорого, да и реализаторы не заинтересованы в том, чтобы фермеры и дачники покупали семена всего лишь раз в несколько лет. .

Между тем

В нынешнем году ставропольские овощеводы получили 117,9 миллиона рублей в качестве несвязанной поддержки. "Общая субсидированная площадь составила 6,1 тысячи гектаров при ставке в 28,7 тысячи рублей на гектар. Компенсировано до 54 процентов затрат аграриев. Для сравнения: в прошлом году было возмещено 40 процентов расходов, а в 2019-м - 22 процента", - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

В 2021 году региональные сельхозпредприятия и К(Ф)Х картофелем заняли 5,4 тысячи гектаров. Однако больше 60 процентов выращивают в личных подсобных хозяйствах, так что фактически площади под ним достигают 15 тысяч гектаров.