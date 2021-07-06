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06.07.2021 17:31

Кавказские панты

На Ставрополье появилась первая в СКФО оленья ферма
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 146(8497)
На территории оленьей фермы на площади 80 гектаров построят спа-центр, где лечебные процедуры будут проводить, используя панты - оленьи рога. Также здесь появится винокурня, пасека и хоббитские домики. Корреспондент "РГ" отправился в хозяйство, где обитает уже больше 250 животных, чтобы выяснить, есть ли будущее у экологического туризма в регионе.
В стоимость входного билета включат небольшой пакетик с едой для животных, чтобы люди не кормили их привезенными с собой булочками. Фото: Татьяна Барыбина В стоимость входного билета включат небольшой пакетик с едой для животных, чтобы люди не кормили их привезенными с собой булочками. Фото: Татьяна Барыбина
В стоимость входного билета включат небольшой пакетик с едой для животных, чтобы люди не кормили их привезенными с собой булочками. Фото: Татьяна Барыбина
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Село Крымгиреевское находится в Андроповском районе. Из Ставрополя туда можно добраться за два часа. После поворота с федеральной трассы "Кавказ" ехать до населенного пункта еще около 20 километров. Само село расположено у подножия горы Брык высотой 688 метров. Пейзажи вокруг замечательные - луга и леса плавно переходят в поля, занятые сельскохозяйственными культурами. Сейчас цветет лен, отчего подножие горы отливает синим цветом. Брык, кстати, особо охраняемая природная территория.

Управляющий фермой Денис Слынько ранее возглавлял дирекцию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ставрополья, ему принадлежит идея создать экомаршруты на Стрижаменте и в Эммануэльевском урочище. Брык был частью территории, подведомственной дирекции. Теперь же Слынько занимается не всеми ООПТ Ставрополья, а одной. Ее отдаленность от федеральной трассы и курортов Кавказских Минеральных Вод его не смущает.

- Мы делим нашу целевую аудиторию на две категории - тех, кто приехал отдыхать на КМВ издалека, и тех, кто живет в Ставропольском крае. Для первых нормальной практикой является после нескольких дней, проведенных в городах-курортах, поехать в рядом расположенные туристические места - Архыз, Домбай, Чегемское ущелье. И мы сможем предложить им альтернативу - оленью ферму. У нас есть чем занять людей даже на несколько дней. Наших земляков, которым хочется побывать в необычном месте, тоже ждем, - говорит Денис Слынько.

Управляющий показывает вольеры с животными. Этот мини-зоопарк откроется для посетителей первым. Здесь два вида оленей - пятнистые и благородные. Есть самый крупный подвид последнего - марал. На соседних участках живут лани. Есть пернатые - от маленьких куропаток до страусов.

Фото: из личного архива Александра Кузнецова
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- Открыться для посетителей планируем в июле. Думаем в стоимость входного билета включить небольшой пакетик с едой для животных, чтобы люди не давали им булочки и прочие привезенные с собой продукты. Для гостей хотим устраивать чаепития. По поводу цены пока думаем, но точно могу сказать, что она будет не выше тысячи рублей. Для жителей Крымгиреевского посещение территории станет бесплатным. Дети из села уже приезжали к нам на экскурсию, мы рассказывали им про оленей, - добавляет Слынько.

Он отметил, что комплекс станут открывать постепенно. Сейчас в самом разгаре строительство домиков. Здесь возведут так называемые "А-фреймы" - здания в форме буквы "А", популярные в качестве экогостиниц. Еще появятся домики хоббитов - точно такие, в каких жили полурослики, герои "Властелина колец". Рядом строятся гостиница и спа-центр.

- Оздоровление станет одним из главных направлений нашей деятельности, - делится планами Денис. - Панты сейчас очень популярны в медицинском туризме, особенно на Алтае. У оленей после зимы отрастают новые рога. Их срезают - для животных это безболезненно. Потом панты перерабатывают специальным способом. В советское время из них научились извлекать особое вещество - пантокрин. Сейчас медицина в этом направлении шагнула далеко вперед - с пантокрином даже принимают ванны.

Слынько говорит, что с оленями обращаются очень аккуратно, ведь каждое животное стоит около 250 тысяч рублей. Блюда из оленины подавать не будут - это противоречит принципам инициаторов проекта.

Фото: УрФАНИЦ УрО РАН
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Управляющий показал и загоны с дикими оленями - обширные луга и заросли кустарников по обеим сторонам пешеходной тропы. Создается ощущение, что гуляешь на природе и внезапно видишь стадо оленей, перебегающих поле. Денис говорит, что у животных хорошее зрение. Если бы сюда ехала машина с кормом, то стадо устремилось бы по направлению к ограде, а не от нее.

Кстати, первая партия парнокопытных приехала на Ставрополье из Калининградской области еще в январе 2020 года. 100 голов - 50 самцов и столько же самок. Три дня их везли на пароме, а потом еще четыре дня - на автомобилях. Животные хорошо перенесли путешествие. Климат в Ставропольском крае им тоже подошел, и не так давно у них появилось потомство.

- Мы стараемся построить работу таким образом, чтобы самим обеспечивать наших животных кормами. Цена на ячмень очень высокая, поэтому у нас есть свои поля, где мы его выращиваем. Заготавливаем также люцерну, - говорит Слынько.

Кроме вольеров и жилых построек на территории будет еще пасека, кафе, винокурня с виноградниками. Причем туристы смогут извлечь мед из ульев и продегустировать вино. Таким образом ферма превратится в полноценный объект агротуризма.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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